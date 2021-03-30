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19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нидерландах появился специальный домофон для рыб

Благодаря круглосуточной камере, рыбам будут открывать «двери» и пропускать дальше по каналу.

В нидерландском городе Утрехт придумали необычный способ, как помочь рыбам в их весеннем путешествии по реки Фехте, даже при наличии закрытых шлюзов на канале.

Местный канал Оудеграхт является для рыб большой проблемой из-за установленного там шлюза. Из-за того, что подводные ворота открываются недостаточно часто, рыбы просто застревают в канале и это обстоятельство сильно беспокоит экологов.

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Чтобы решить эту проблему, власти Утрехта придумали необычное новшество. Под водой они установили круглосуточную камеру, которая станет своеобразным домофоном для рыб.

Видео, которое транслирует подводная камера, выводится в режиме онлайн на специальном сайте и любой посетитель, который увидит рыб возле ворот шлюза, может нажать на специальную кнопку и пропустить их внутрь.

На самом деле, все происходит чуть сложнее: при нажатии на кнопку на сайте, сигнал и фото с подводной камеры поступают смотрителю шлюза Даниэлю Янсену, который вручную поднимет водные ворота и пропускает рыб. Чтобы слишком не усложнять работу смотрителя, планируется, что открывать проход он будет лишь несколько раз в день, но и этого уже вполне достаточно, считают экологи.

Кроме того, что такая система буквально будет жизненно-необходимой для рыб, трансляции из глубин канала Оудеграхт будут познавательным и интересным времяпрепровождением для пользователей со всего мира, пишет Netherlands news live.

Екатерина Гура

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