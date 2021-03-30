В Нидерландах появился специальный домофон для рыб

В нидерландском городе Утрехт придумали необычный способ, как помочь рыбам в их весеннем путешествии по реки Фехте, даже при наличии закрытых шлюзов на канале.
Местный канал Оудеграхт является для рыб большой проблемой из-за установленного там шлюза. Из-за того, что подводные ворота открываются недостаточно часто, рыбы просто застревают в канале и это обстоятельство сильно беспокоит экологов.
Чтобы решить эту проблему, власти Утрехта придумали необычное новшество. Под водой они установили круглосуточную камеру, которая станет своеобразным домофоном для рыб.
Видео, которое транслирует подводная камера, выводится в режиме онлайн на специальном сайте и любой посетитель, который увидит рыб возле ворот шлюза, может нажать на специальную кнопку и пропустить их внутрь.
На самом деле, все происходит чуть сложнее: при нажатии на кнопку на сайте, сигнал и фото с подводной камеры поступают смотрителю шлюза Даниэлю Янсену, который вручную поднимет водные ворота и пропускает рыб. Чтобы слишком не усложнять работу смотрителя, планируется, что открывать проход он будет лишь несколько раз в день, но и этого уже вполне достаточно, считают экологи.
Кроме того, что такая система буквально будет жизненно-необходимой для рыб, трансляции из глубин канала Оудеграхт будут познавательным и интересным времяпрепровождением для пользователей со всего мира, пишет Netherlands news live.