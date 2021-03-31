13:05 (мск), источник: Известия
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
О новых правилах записи в школу и сдачи на права, денежных пособиях, банковских переводах, отдыхе за границей и отмене коронавирусных льгот.
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С апреля в России стартуют военный призыв и запись первоклассников в школы по новым правилам, повышаются пенсии и детские пособия. Кроме того, меняется процедура сдачи экзамена на водительские права, пополнения электронных кошельков и перевода денег с карты на карту. Льготы, выплаты и послабления должникам, введенные в связи с пандемией, отменяются. Какие еще новшества ждут россиян в апреле — в материале «Известий».
С 1 апреля в России меняются правила сдачи экзаменов на водительские права. Нововведения коснутся в первую очередь практической части экзамена — отменяется вождение на закрытой площадке для тех, кто собирается управлять легковыми, грузовыми автомобилями и автобусами.
В машине при этом теперь может находиться наблюдатель — представитель автошколы или общественного объединения либо другой экзаменующийся, что позволит разрешить возможные спорные ситуации.
Система оценки навыков управления автомобилем на экзамене также изменилась. Так, среди 19 грубейших ошибок, в случае которых экзамен прекращается, а водитель отправляется на переэкзаменовку, числятся непристегнутый ремень безопасности, разговор по мобильному телефону или любому другому переговорному устройству. За менее грубые нарушения — их в перечне 41 — будут начисляться штрафные баллы. Если претендент на права наберет 5 и более штрафных баллов, экзамен считается несданным.
Для водителей, сдающих экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами, ничего не меняется: они сдают экзамен на закрытой площадке. Теоретическая часть экзамена также меняться не будет.
В апреле в России стартует призыв на срочную военную службу. В соответствии с президентским указом призыву подлежат 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет.
Министр обороны Сергей Шойгу потребовал провести вакцинацию всех сотрудников военкоматов, которые участвуют в процедуре призыва, а также организовать дистанционное изучение призывников и осуществлять психологический отбор в соответствии с новейшими методиками и рекомендациями 2021 года.
Он напомнил, что с началом пандемии в военкоматах были приняты беспрецедентные меры безопасности, военные комиссариаты укомплектовали необходимым медицинским оснащением, в пунктах сбора призывников строго соблюдался масочный режим и проводилась усиленная дезинфекция, все новобранцы получали средства индивидуальной защиты. Благодаря этому призывная кампания и укомплектование войск в 2020 году были проведены качественно и успешно. Итоги нынешнего весеннего призыва подведут 15 июля.
В этом году запись в первый класс пройдет по новым правилам Министерства просвещения. С 1 апреля документы на прием в учебное заведение могут подавать семьи, проживающие на территории, закрепленной за школой, или имеющие преимущество при зачислении. Теперь официально прописано приоритетное право на прием в школу братьев и сестер тех, кто уже учится в данном учебном заведении. Завершится прием заявлений 30 июня. В соответствии с новым порядком акт о приеме директор должен издать в течение трех рабочих дней после 30 июня — раньше этот срок составлял семь дней после приема документов.
Прием идет до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Если места в школе остались, то ребенка в нее зачислят, в противном случае поступит отказ, а местные органы управления образованием должны будут помочь найти для ребенка другое учебное заведение.
Подать заявление можно через «Госуслуги» или региональные порталы, комплект необходимых документов необходимо принести лично, а списки прикрепленных территорий можно посмотреть на сайтах школ.
С 1 апреля начинается прием заявлений на перерасчет пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет, чей среднемесячный доход с учетом выплаты не достигает прожиточного минимума на каждого члена семьи. Согласно указу президента РФ, размер пособия должен зависеть от доходов семьи. Право на перерасчет и увеличение выплат появилось с 1 января, но заявления принимаются только с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.
Размер пособия, которое в настоящее время составляет 50% от детского прожиточного минимума, может достигнуть и 75%, и 100%. В настоящее время детский прожиточный минимум в среднем по России составляет 11 303 рубля, в Москве — 15 582 рубля, в
В случае положительного решения размер пособия пересчитывается с января 2021 года.
Социальные пенсии с 1 апреля будут увеличены. Это коснется российских граждан, получающих пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца, ветеранов ВОВ, блокадников Ленинграда, чернобыльцев и
По данным Минтруда России, индексация составит 3,4% и затронет 3,9 млн человек. В соответствии с действующим законодательством, перерасчет производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Средний размер ежемесячной выплаты составит 10 183 рубля. Тем, у кого пенсия ниже социального уровня, положена доплата. На эти цели из федерального бюджета до конца текущего года будет направлено порядка 12,8 млрд рублей.
С 1 апреля Центробанк вводит нулевые тарифы на переводы денег между физлицами по системе быстрых платежей.
Комиссия при отправке большей суммы составит 0,5%. Льготный период продлится до 30 июня 2022 года.
С апреля вступает в силу запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков, теперь это можно будет делать только с привязанного банковского счета. Запрет касается в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторых видов проездных и карт школьников. При этом он не относится к картам, выпущенным транспортными организациями или пополняемым через них, так как деньги в этом случае поступают не напрямую.
Соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе», введенные в целях борьбы с финансированием терроризма и прочих преступлений, начали действовать с 3 августа 2020 года. Однако Банк России решил продлить период, в течение которого он не будет применять меры к кредитным организациям за проведение таких операций, до апреля 2021-го.
Электронные устройства, произведенные с 1 апреля 2021 года, в соответствии с постановлением правительства должны продаваться на российском рынке с предустановленным отечественным программным обеспечением. Это касается смартфонов, планшетов, телевизоров с функцией Smart TV, ноутбуков и персональных компьютеров.
В перечень из 16 рекомендованных отечественных приложений вошли «Яндекс. Браузер», поисковик «Яндекса», «Яндекс. Диск», «Яндекс. Карты», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», приложение для
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ полагают, что нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.
С 1 апреля Россия возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с шестью странами. По согласованию с Германией будут выполняться рейсы из
Также два раза в неделю из Москвы будут отправляться самолеты в столицу Венесуэлы, один раз в неделю — в столицы Сирии, Таджикистана, Узбекистана и
Количество регулярных рейсов между Россией и Кубой увеличится до семи в неделю, добавится один рейс в Белоруссию из Калининграда. Также международные перелеты возобновляются еще из 13 российских городов: Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и
Российские туристы теперь смогут отдыхать на Кипре без прохождения обязательного карантина. Правда,
С начала месяца в России вступает в силу закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий. Новый документ устанавливает единую минимальную цену, ниже которой они не могут продаваться потребителям.
В законе есть понятие максимальной розничной цены на сигареты, которую устанавливают сами производители. Ранее допускалась розничная продажа табачной продукции, цена которой на 25% ниже этого показателя, что позволяло производителям делать так называемую скрытую скидку. Теперь они лишатся такой возможности.
Единая минимальная цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Рассчитывать единую минимальную цену и публиковать ее значение будет Минсельхоз. Ожидается, что цена пачки сигарет, рассчитанная по новой формуле в 2021 году, будет не ниже 108 рублей.
В течение трех месяцев с даты применения новой единой минимальной цены можно будет продавать продукцию, произведенную или ввезенную ранее, по максимальным розничным ценам ниже единой минимальной, действующей на момент реализации.
Это позволит отследить движение продукции, ее качество и защитить российский рынок от контрафакта. Эксперимент продлится до 31 августа 2022 года. Предполагается, что за это время компании смогут спокойно подготовиться к процедуре обязательной маркировки.
С апреля прекращается особый порядок выдачи больничных листов работникам старше 65 лет в связи с пандемией. Не переведенные на удаленку граждане больше не смогут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией. В то же время правительство рекомендует работодателям в приоритетном порядке переводить сотрудников преклонного возраста на дистанционный режим работы.
Также с 1 апреля прекратился прием заявлений на получение новогодних выплат на детей — 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 8 лет, которые были назначены президентским указом в декабре 2020 года. Большинству россиян — тем, кто ранее уже получал единовременные пособия, назначенные в связи с пандемией, и чьи данные уже были в ПФР, — деньги пришли в беззаявительном порядке в первую неделю после подписания указа, остальные могли оформить выплату по заявлению.
Жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг снова будут действовать на протяжении полугода с момента предоставления необходимых документов — до апреля они продлевались автоматически. Если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля этого года, то получить финансовую поддержку от государства в прежнем размере на последующие полгода можно без подачи заявления.
С апреля теряют силу рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов клиентам, заболевшим коронавирусом или потерявшим существенную часть доходов