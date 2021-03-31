Аналитики оценили долю предпочитающих работать из дома россиян

В глобальном опросе приняли участие 209 тыс. респондентов из 190 стран в том числе 17 тыс. из России.
Согласно данным исследования, большинство респондентов предпочитают гибридную модель, когда два-три дня в неделю можно работать из дома, а остальное время — в офисе. Лишь четверть опрошенных в мире и 23% респондентов из России хотели бы перейти на полностью удаленную работу.
Женщины как во всем мире, так и в России выразили более высокую заинтересованность в гибких подходах как к месту работы, так и к рабочему графику. Например, лишь 13% женщин — респондентов из России предпочли бы работу исключительно вне дома по сравнению с 22% мужчин.
Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru, сообщила. что несмотря на отмену ограничений, российские компании продолжают искать сотрудников на удаленную работу или с гибридным форматом работы. По данным hh.ru, с января по март 2021 число вакансий с постоянной удаленкой растет в среднем на 38% ежемесячно. Если в декабре 2020 года их было 20 тыс., то за неполный март их число превысило 51 тыс.
Аналогичная динамика сохраняется и на уровне резюме: за три месяца, в декабре 2020 года — феврале 2021 года, на hh.ru работу на постоянной удаленке искали 1 млн соискателей. При этом только за неполный первый месяц весны таких резюме оказалось уже 632 тысячи.
Как следует из данных глобального исследования, в развитых странах энтузиазм по поводу удаленной работы проявляется слабее всего. Например, полную удаленку предпочли бы лишь 7% респондентов в Дании и по 8% в Швейцарии и Франции.
В развивающихся странах интерес к удаленке намного выше. Например, более 40% опрошенных на Филиппинах и в некоторых странах Африки сказали, что хотели бы постоянно работать из дома.
Исключениями из общей картины являются США и Китай. 35% американцев говорят, что были бы рады работать только из дома. Исследователи связывают это с большой разницей в стоимости жизни между крупными городами в Штатах и более мелкими населенными пунктами, в которых люди предпочли бы жить. В Китае, напротив, очень мала доля тех, кто хотел бы работать исключительно удаленно — всего 8%. По этому показателю Китай занимает 43 место из 45 стран, для которых анализировался показатель.
В целом, 89% опрошенных по всему миру ожидают, что их работа останется хотя бы частично удаленной и после окончания пандемии.
Ранее опрос, проведенный сервисом «Работа.ру», показал, что, за последний год на дистанционный режим работы хотя бы временно переводились 27% россиян. К марту 2021 года 5% работников остаются дома уже целый год — с марта 2020-го. Еще 15% совмещают работу из дома с визитами в офисы, а еще 55% — вернулись к обычному режиму.
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