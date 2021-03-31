02:31 (мск), источник: РБК
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca лишь граждан старше 60
Германский регулятор рекомендовал правительству разрешать применение вакцины
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Как сообщает телеканал со ссылкой на Институт Пауля Эрлиха, в Германии известен 31 случай тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях это привело к смерти вакцинированных.
Ранее ряд стран отказался от использования этой вакцины. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. В частности, временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия, Германия.
Позже Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет. Несколько стран, в том числе Франция, Германия, Испания и Португалия, после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.
В то же время Канада приостановила использование этой вакцины для людей в возрасте до 55 лет