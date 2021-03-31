Регионам прогнозируют бюджетный кризис

Развитие пандемии и связанные с этим карантинные меры и ограничения экономической активности в 2020 году повысили риски бюджетного кризиса в российских регионах, говорится в анализе ЦМАКП.
Жесткий локдаун в апреле-мае и в несколько ослабленной форме в последующие месяцы вызвал снижение поступлений в казну субъектов, а сокращение доходов населения и необходимость противостоять коронакризису привели к резкому увеличению расходов, прежде всего социальных и медицинских, сообщается в докладе центра.
В прошлом году масштабного кризиса удалось избежать, прежде всего благодаря массированной поддержке из федерального центра — она составила 3,8 трлн рублей (в 2019-м — 2,5 трлн). В 2021 году помощь составит 3,1 трлн, а в последующие годы суммы будут еще сокращены, говорится в документе.
Более того, ускорение инфляции и санкционные риски привели к тому, что с начала этого года доходность облигаций снова начала расти. Кроме того, в 2021-м регионам предстоит погасить около 20% бюджетных кредитов, основная часть которых краткосрочные, что также ограничит возможности новых заимствований.
В Минфине сообщили, что, хотя и не видят предпосылок для усложнения финансового положения регионов в 2021 году, вопросы о дополнительной поддержке будут рассматривать, исходя из ситуации в экономике.