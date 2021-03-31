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04:13 (мск), источник: Известия

Регионам прогнозируют бюджетный кризис

Российские регионы могут столкнуться с бюджетным кризисом. Такой прогноз приводит Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Как минимум девять регионов, согласно индикаторам центра, находятся в «красной зоне»: Карелия, Костромская, Псковская, Томская, Орловская области, Калмыкия, Удмуртия, Хакасия и Мордовия. Причем у последних трех отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов (ключевой индикатор, уровень опасности начинается с отметки 84%) — свыше 100%.

Источник: Известия

Развитие пандемии и связанные с этим карантинные меры и ограничения экономической активности в 2020 году повысили риски бюджетного кризиса в российских регионах, говорится в анализе ЦМАКП.

Жесткий локдаун в апреле-мае и в несколько ослабленной форме в последующие месяцы вызвал снижение поступлений в казну субъектов, а сокращение доходов населения и необходимость противостоять коронакризису привели к резкому увеличению расходов, прежде всего социальных и медицинских, сообщается в докладе центра.

В прошлом году масштабного кризиса удалось избежать, прежде всего благодаря массированной поддержке из федерального центра — она составила 3,8 трлн рублей (в 2019-м — 2,5 трлн). В 2021 году помощь составит 3,1 трлн, а в последующие годы суммы будут еще сокращены, говорится в документе.

Более того, ускорение инфляции и санкционные риски привели к тому, что с начала этого года доходность облигаций снова начала расти. Кроме того, в 2021-м регионам предстоит погасить около 20% бюджетных кредитов, основная часть которых краткосрочные, что также ограничит возможности новых заимствований.

В Минфине сообщили, что, хотя и не видят предпосылок для усложнения финансового положения регионов в 2021 году, вопросы о дополнительной поддержке будут рассматривать, исходя из ситуации в экономике.

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