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09:53 (мск), источник: РБК

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

Ученые Россельхознадзора разработали вакцину от COVID-19 для животных, сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков.

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Источник: AP 2020

«Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная “Карнивак-Ков”, разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ “Федеральный центр охраны здоровья животных” (ФГБУ “ВНИИЗЖ”), зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — цитирует Савенкова ТАСС.

Массовое производство вакцины может начаться уже в апреле, уточнил он.

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Клинические испытания вакцины начались в октябре 2020 года, препарат испытали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. По словам Савенкова, у животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Срок действия выработанной таким образом иммунной защиты пока точно не установлен, этот вопрос продолжают изучать.

«На сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев», — заверил чиновник.

В реестре лекарственных средств Россельхознадзора указано, что вакцина предназначена для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) у пушных зверей, собак и кошек. Выпускаться он будет в упаковках на 1, 50, 100 и 200 доз. Регистрационный номер — 12−1−9.21−4744№ПВР-1−9.21/03625.

В ноябре—декабре 2020 года после обнаружения у 214 жителей Дании коронавируса, мутировавшего у норок, в стране убили около 15,4 млн этих животных. Решение об убийстве норок, в том числе здоровых, власти страны приняли для предотвращения распространения вируса. Дания является крупнейшим в мире поставщиком норки. В стране работали 1139 норковых ферм, на которых содержались около 15−17 млн норок.

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Ранее директор Института им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предупредил, что на следующем этапе коронавирусная инфекция может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные», — сказал он.

Академик отметил, что вокруг человека теперь постоянно будут присутствовать очаги возбудителя COVID-19. Также он предупредил, что человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем коронавируса, который ему кажется одним из самых опасных вирусов.

Случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 домашних животных неоднократно были зафиксированы в разных странах мира. Так, в апреле 2020 года антитела к COVID-19 обнаружили более чем у десятка кошек в Ухане. Тогда же случаи заражения кошек коронавирусом выявили в США, в июле 2020-го — в Великобритании, в январе 2021-го — в Санкт-Петербурге.

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