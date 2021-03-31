08:11 (мск), источник: РБК
В Германии сообщили о критериях оценки вакцины «Спутник V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА). Об этом сообщает
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В сообщении говорится, что лидеры трех стран обсудили ситуацию с пандемией COVID-19, а также возможности для сотрудничества в сфере вакцинации в зависимости от оценки «Спутника V» Европейским лекарственным агентством.
«Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам», — говорится в сообщении.
Видеоконференция Путина, Макрона и Меркель состоялась 30 марта. В Кремле отмечали, что политики обсудили пандемию COVID-19, ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального, а также обстановку в Донбассе, в Белоруссии, Ливии и Сирии. В
Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, он прошел три этапа клинических испытаний. Сейчас «Спутник V» одобрен к применению в 58 странах.
EMA начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V» 4 марта. Это первый этап в процессе, который может привести к одобрению вакцины во всем ЕС. Официальный представитель EMA в беседе с Reuters рассказал, что решение о возможном одобрении может быть принято в мае.