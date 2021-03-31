Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории 31 мартаОткрытие Эйфелевой башни, возвращение ГДР сокровищ Дрезденской галереи и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
11Барселона во время гражданской войны в Испании
08:11 (мск), источник: РБК

В Германии сообщили о критериях оценки вакцины «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» проходит стандартную проверку в европейском лекарственном агентстве (ЕМА). Об этом сообщает пресс-служба кабмина Германии по итогам видеоконференции президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом же сообщает пресс-служба французского президента.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В сообщении говорится, что лидеры трех стран обсудили ситуацию с пандемией COVID-19, а также возможности для сотрудничества в сфере вакцинации в зависимости от оценки «Спутника V» Европейским лекарственным агентством.

«Эта оценка проводится в соответствии с теми же нормами, которые применяются ко всем остальным вакцинам», — говорится в сообщении.

Видеоконференция Путина, Макрона и Меркель состоялась 30 марта. В Кремле отмечали, что политики обсудили пандемию COVID-19, ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального, а также обстановку в Донбассе, в Белоруссии, Ливии и Сирии. В пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры прошли «в деловой и откровенной атмосфере».

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, он прошел три этапа клинических испытаний. Сейчас «Спутник V» одобрен к применению в 58 странах.

EMA начало экспертизу регистрационного досье «Спутника V» 4 марта. Это первый этап в процессе, который может привести к одобрению вакцины во всем ЕС. Официальный представитель EMA в беседе с Reuters рассказал, что решение о возможном одобрении может быть принято в мае.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленский обратился к Путину
Экс-владелец «Эльдорадо» погиб при крушении вертолета на Аляске
Всемирный банк рассекретил долги других стран перед Россией
Долги продавцов квартир могут переложить на их покупателей
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в Европейской России
На фото 1917 года заметили «путешественника во времени»
Сборная России по футболу потерпела первое поражение в отборе ЧМ
Регионам предсказали бюджетный кризис
Здоровье
Немецкий врач перечислил опасные для кишечника продукты И назвал альтернативы.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Кино
СМИ: Ходченкову отправили на операцию ради роли в фильме на МКС Актриса, по данным прессы, хочет сыграть в первом фильме, который снимут в космосе
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Чем пахнет человек с онкологией: врачи назвали запах рака
Дети
Галина Боб рассмешила фанатов снимком «беременного» мужа Актриса и ее супруг ожидают появления на свет третьего ребенка
Леди
Официально: Сергей Жигунов женился в третий раз Актер принимает поздравления
Дом
Как жили начальники Московско-Курской железной дороги
Фартук для кухни из пластика: обзор плюсов и минусов
8 зон в вашей квартире, где надо навести порядок этой весной
5 спален, где отказались от кровати (и чем ее заменили)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь