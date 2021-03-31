10:50 (мск), источник: BBC News Русская служба
Памятник Грете Тунберг не вызвал восторга у публики
Статуя юной шведской
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По мнению студенческого союза университета, такую большую сумму можно было бы потратить на более насущные нужды.
По словам президента студенческого союза Меган Болл, время для такой статуи выбрано не самое подходящее.
«Мы переживаем год ковида, многие студенты были лишены доступа к кампусу, многие пытаются учиться онлайн, и им очень нужна помощь», — заявила Болл. Она призвала руководство университета выделить такую же сумму на дополнительное финансирование услуг для студентов на территории кампуса и предоставить максимально прозрачный отчет о существующих фондах для поддержки учащихся.
Руководство уверяет, что на установку памятника были изысканы средства, не связанные со студенческими фондами. Оно также признает, что Грета Тунберг для многих является неоднозначной фигурой, и призывает студентов и учительский состав к дискуссии.
«Будучи университетом устойчивого развития и социальной справедливости, мы гордимся тем, что чествуем эту вдохновляющую женщину таким образом», — сказала на церемонии открытия памятника во вторник