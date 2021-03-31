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10:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Памятник Грете Тунберг не вызвал восторга у публики

Статуя юной шведской эко-активистки Греты Тунберг в полный рост стоимостью 24 тыс. фунтов (около 2,5 млн рублей), установленная в Университете Уинчестера в Англии, вызвала массу споров и недовольства. Руководство университета настаивает, что идея установки первого в мире памятника Грете вполне оправдана, а критики уже окрестили его «монументом тщеславия».

Источник: AP 2020

По мнению студенческого союза университета, такую большую сумму можно было бы потратить на более насущные нужды.

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По словам президента студенческого союза Меган Болл, время для такой статуи выбрано не самое подходящее.

«Мы переживаем год ковида, многие студенты были лишены доступа к кампусу, многие пытаются учиться онлайн, и им очень нужна помощь», — заявила Болл. Она призвала руководство университета выделить такую же сумму на дополнительное финансирование услуг для студентов на территории кампуса и предоставить максимально прозрачный отчет о существующих фондах для поддержки учащихся.

Руководство уверяет, что на установку памятника были изысканы средства, не связанные со студенческими фондами. Оно также признает, что Грета Тунберг для многих является неоднозначной фигурой, и призывает студентов и учительский состав к дискуссии.

«Будучи университетом устойчивого развития и социальной справедливости, мы гордимся тем, что чествуем эту вдохновляющую женщину таким образом», — сказала на церемонии открытия памятника во вторник вице-канцлер университета профессор Джой Картер.

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