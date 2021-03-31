Российскую подводную лодку сняли из космоса рядом с огромной дырой во льду

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Умка» в ходе одной из своих экспедиций попала на спутниковые снимки. На фото рядом с ней расположена огромная дыра во льду. Соответствующие кадры опубликовала в «Твиттере» компания Maxar Technologies, которая специализируется на космических технологиях.
Как удалось выяснить изданию The Drive, снимок сделан, когда АПЛ «Умка-21» совершала арктическую экспедицию во второй половине марта. В этот момент она находилась южнее острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Предположительно, российские моряки совершили пуск ракет, чтобы проломить лёд для облегчения всплытия субмарины.
По данным СМИ, в результате пуска торпед в ледяном покрове образовалась дыра в форме круга диаметром 24 метра. Издание отмечает, что так российские подводники показали возможность оперативно запускать баллистические ракеты во время военных действий.