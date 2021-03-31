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12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США обнаружил в своей машине 15 тысяч пчел

Насекомых пришлось прогнать, но без жилья они не остались.

Житель штата Нью-Мексико в США отправился в супермаркет за покупками, оставив автомобиль на парковке у здания. Когда он вернулся, то увидел внутри огромный пчелиный рой, сообщает Fox News.

Оказалось, мужчина забыл закрыть заднее окно, и пчелы тут же воспользовались «лазейкой».

Пожарные, прибывшие на место, оцепили парковку, чтобы никто не пострадал. Один из сотрудников службы, который занимается пчеловодством, прибыл на место в спецодежде и с ловушкой, в которую в итоге и загнал рой. На «пчелиную» спецоперацию пришлось потратить два часа.

В рое, по оценкам пчеловода, было около 15 тысяч пчел. Насекомых он отвез к себе на пасеку, где пчелы поселились в новом улье.

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