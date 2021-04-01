11:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Над чем нельзя шутить в разных странах мира
Традиционно 1 апреля в мире отмечается День смеха, но будьте аккуратны — в разных странах есть свои запретные темы для шуток
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Традиционно 1 апреля в мире отмечается День смеха, но будьте аккуратны — в разных странах есть свои запретные темы для шуток
1 апреля принято шутить и разыгрывать своих друзей. Но будьте внимательны, если ваши знакомые — представители других народов и национальностей, ведь их могут обидеть или оскорбить даже самые безобидные шутки.
А знаете ли вы, над чем нельзя шутить в разных странах мира?
Екатерина Гура