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14:30 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко выразила недоумение в связи с выбором песни для «Евровидения»

Председатель Совета Федерации предложила запросить у Первого канала информацию о том, как проводится голосование по выбору песни.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недоумение по поводу песни, которая будет исполнена на конкурсе «Евровидение» участницей от России, она предложила запросить у Первого канала информацию о том, как проводится голосование по выбору песни.

Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это.
Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации

Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая заявила, что в регионах возмущены выбранной песней.

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«Откровенно сказать, многих россиян удивил выбор исполнительницы. Удивила не ее национальность, на что делают упор в прозападных СМИ, <…> удивила даже не ее внешность, но удивила всех песня. В регионах удивлению предела нет. Присутствует недовольство и непонимание, что за такой троллизм в отношении российских женщин», — сказала Афанасьева, подчеркнув, что в песне отсутствует всякий смысл.

Она предложила пригласить руководство Первого канала в Совет Федерации на день регионов, «чтобы они посмотрели, что такое русская душа и какие концерты нужно показывать на мировых конкурсах».

Спикер Совфеда предложила сенатору Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура голосования. «Как-то все очень странно, мягко говоря», — сказала Матвиенко.

65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. По результатам национального отбора, проведенного Первым каналом, Россию на смотре будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина»). Она выступит в первом полуфинале смотра 18 мая.

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