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14:14 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Оптическая иллюзия показала, как «видят» люди с депрессией

Их мозг обрабатывает визуальную информацию по-другому.

У пациентов с клинической депрессией меняется зрительное восприятие мира, установили ученые из Финляндии.

Чтобы выявить это изменение, они провели тесты с известной оптической иллюзией, когда одинаковые квадраты или решетку помещают на разный фон. На темном фоне квадрат или решетка кажется светлее, а на светлом — темнее, хотя на самом деле они ничем не отличаются.

Квадраты А, В и решетки С, D одинаковы, но кажутся разными на разном фоне | Источник: Salmela et al, J. Psychiatry Neurosci., 2021
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Иллюзию протестировали на 111 пациентах, которые переживают клиническую депрессию, биполярное расстройство и пограничное расстройство личности. Результаты сравнили с данными контрольной группы из 29 человек.

Оказалось, что две группы воспринимают оптическую иллюзию по-разному. Яркость картинок они оценивали примерно одинаково, но восприятие контраста отличалось.

Мозг здоровых людей и пациентов без депрессии искусственно подавлял контрастность изображения примерно на 20%, а пациенты с депрессией — только на 5%. Ученые не нашли связи этого свойства с возрастом, полом или приемом медикаментов.

Ученые предположили, что пациенты с депрессией видят мир контрастнее из-за уменьшения ретинальных или кортикальных сигналов в мозге. Это происходит при различных типах депрессии и частично нормализуется после ремиссии, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Psychiatry and Neuroscience.

Анна Лысенко

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