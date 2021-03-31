14:14 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Оптическая иллюзия показала, как «видят» люди с депрессией
Их мозг обрабатывает визуальную информацию
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
У пациентов с клинической депрессией меняется зрительное восприятие мира, установили ученые из Финляндии.
Чтобы выявить это изменение, они провели тесты с известной оптической иллюзией, когда одинаковые квадраты или решетку помещают на разный фон. На темном фоне квадрат или решетка кажется светлее, а на светлом — темнее, хотя на самом деле они ничем не отличаются.
Иллюзию протестировали на 111 пациентах, которые переживают клиническую депрессию, биполярное расстройство и пограничное расстройство личности. Результаты сравнили с данными контрольной группы из 29 человек.
Оказалось, что две группы воспринимают оптическую иллюзию
Мозг здоровых людей и пациентов без депрессии искусственно подавлял контрастность изображения примерно на 20%, а пациенты с депрессией — только на 5%. Ученые не нашли связи этого свойства с возрастом, полом или приемом медикаментов.
Ученые предположили, что пациенты с депрессией видят мир контрастнее
Анна Лысенко