16:58 (мск), источник: ТАСС
Хорватия с 1 апреля разрешает въезд привившимся российскими вакцинами
ЗАГРЕБ, 31 марта. /ТАСС/. Хорватия с 1 апреля разрешит въезд в страну привившимся российскими и китайскими вакцинами. Об этом сообщил в среду на
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«При въезде в Хорватию признаются
По его словам, власти Хорватии пошли на этот шаг в интересах туризма. «Учитывая ограничительные меры в соседних странах, мы не ожидаем большого количества приезжающих в Хорватию», — добавил он.
Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля 2020 года. В стране зарегистрировано 271 632 заболевших, 254 379 жителей выздоровели, 5 947 инфицированных умерли, тестирование прошли 1 549 854 человека.