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16:58 (мск), источник: ТАСС

Хорватия с 1 апреля разрешает въезд привившимся российскими вакцинами

ЗАГРЕБ, 31 марта. /ТАСС/. Хорватия с 1 апреля разрешит въезд в страну привившимся российскими и китайскими вакцинами. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр внутренних дел республики, руководитель Национального штаба гражданской защиты Давор Божинович.

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Источник: AP 2020

«При въезде в Хорватию признаются экспресс-тесты на антитела, но также можно въехать при наличии подтверждения о вакцинации [от коронавируса] в том числе российскими и китайскими прививками или подтверждения о перенесенном заболевании», — подчеркнул Божинович.

Он добавил, что такой сертификат будет действовать в течение 180 дней.

По его словам, власти Хорватии пошли на этот шаг в интересах туризма. «Учитывая ограничительные меры в соседних странах, мы не ожидаем большого количества приезжающих в Хорватию», — добавил он.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля 2020 года. В стране зарегистрировано 271 632 заболевших, 254 379 жителей выздоровели, 5 947 инфицированных умерли, тестирование прошли 1 549 854 человека.

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