16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли генетически уникальное поселение водорослей
Оно находится в опасности
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Ученые из Университета Эксетера изучили популяционную генетику кораллового красного вида водорослей Phymatolithon calcareum, которые образуют колонии в мелководных прибрежных морях от Португалии до Норвегии. Эти колонии в виде маэрловых пластов выполняют ту же роль, что и тропические коралловые рифы, обеспечивая среду обитания и жизненно важное укрытие для тысяч рыб и беспозвоночных. Они также играют важную роль в хранении углерода.
Изучив разные образцы водорослей, специалисты нашли генетические различия между ними в зависимости от их расположения. Однако колония в устье реки Фал, которая протекает через британское графство Корнуолл, генетически не похожа на все остальные подобные водоросли.
Однако именно это обстоятельство и делает их чрезвычайно уязвимыми. Так как река Фал является судоходной, то человеческая деятельность вполне может уничтожить это поселение. Ученые также определили, что водоросли уже начали погибать от загрязнения среды и изменения климата, пишет Phys.org.
Екатерина Гура