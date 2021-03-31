Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
26Body Worlds
16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли генетически уникальное поселение водорослей

Оно находится в опасности из-за судоходства и изменения климата

Источник: Mark Milburn/Atlantic Scuba
Читайте также
Опасное цветение водорослей показали из космоса

Ученые из Университета Эксетера изучили популяционную генетику кораллового красного вида водорослей Phymatolithon calcareum, которые образуют колонии в мелководных прибрежных морях от Португалии до Норвегии. Эти колонии в виде маэрловых пластов выполняют ту же роль, что и тропические коралловые рифы, обеспечивая среду обитания и жизненно важное укрытие для тысяч рыб и беспозвоночных. Они также играют важную роль в хранении углерода.

Изучив разные образцы водорослей, специалисты нашли генетические различия между ними в зависимости от их расположения. Однако колония в устье реки Фал, которая протекает через британское графство Корнуолл, генетически не похожа на все остальные подобные водоросли.

Исследования показали, что этим коралловым водорослям может быть тысячи лет и они не способны к широкому расселению, а потому и уникальны.

Однако именно это обстоятельство и делает их чрезвычайно уязвимыми. Так как река Фал является судоходной, то человеческая деятельность вполне может уничтожить это поселение. Ученые также определили, что водоросли уже начали погибать от загрязнения среды и изменения климата, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Эксперт напомнил дачникам о новом штрафе
Песков назвал демографическую ситуацию в России очень плохой
Экс-чиновник пытался продать «должность губернатора» за €35 млн
На берегу озера в США появились «ледяные горы»
Сын Константина Цзю одержал 18-ю подряд победу на ринге
Gnezdo.ru
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Военный фрегат НАТО преградил путь кораблю РФ
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Горячие темы на Авто
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 450
19 сентября - выборы в Госдуму 262
Предприниматели, внимание! 162
Стрелок из Мытищ обезврежен. 151
Кино
Деревянко ответил раскрывшему его гонорары Михалкову Актер не смог вспомнить название фильма режиссера, в котором он снялся
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Елена Соловей показала, в каких условиях живет после эмиграции
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Популярные темы на «Детях»
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 647
Картинки, вторник. 619
Взять или не взять на море? Вот в чем вопрос. 476
С добрым утром форум! Картинки. 450
Леди
Айза и Олег Майами расстались Пара была вместе около года
Дом
6 комнатных растений, безопасных для детей и домашних питомцев
Как жили начальники Московско-Курской железной дороги
Фартук для кухни из пластика: обзор плюсов и минусов
5 спален, где отказались от кровати (и чем ее заменили)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь