Королевский парк тюльпанов Кекенхоф запустил виртуальные туры

17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
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В марте в знаменитом королевском парке цветов Кекенхоф в Нидерландах начинается сезон цветения тюльпанов и других весенних цветов, который ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Но в этом году двери роскошного сада для посетителей остаются закрыты.
Руководство Кекенхоф до последнего вело переговоры с местными властями об организации экскурсионных туров с соблюдением всех правил безопасности, но в итоге парк так и не открылся.
Вместо этого, уже второй год подряд, в парке запускают виртуальные туры по самым красивым локациям. На своих официальных страницах в Instagram, Facebook и YouTube сотрудники Кекенхоф публикуют завораживающие видео, в которых показывают восхитительные цветущие клумбы, рассказы садовников о различных сортах цветов и о создании цветочных композиций.
Екатерина Гура