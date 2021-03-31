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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Многодетная медведица на дороге стала героиней Сети (видео)

Символ материнского терпения.

В США медведица с четырьмя медвежатами неожиданно вызвала бурное обсуждение в родительских группах.

В Сеть попал видеоролик, в котором эта многодетная мать пытается перенести своих отпрысков через оживленную трассу. Но медвежата, оказавшись на другой стороне дороги, тут же бегут обратно, и медведице приходится начинать все сначала.

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Необычный инцидент произошел в воскресенье в Коннектикуте недалеко от Винчестера. Медвежья семья полностью остановила движение на дороге. Ей помогала патрульная полиция — правоохранители следили, чтобы мать успешно завершила «транспортировку» непослушных малышей.

Ролик с медведицей мгновенно стал вирусным. Больше всего его обсуждают многодетные родители, искренне сочувствуя животному. «Бедная мама. Как я ее понимаю!» — комментирует одна из читательниц.

«Вот что такое воспитывать детей. Требуется огромное терпение!» — пишут пользователи.

«Напоминает мне меня, когда я пытаюсь одеть своих малышей и собрать их перед работой, а потом понимаю, что у меня полный беспорядок, а дети чище, чем я!» — признался один из читателей.

Анна Лысенко

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