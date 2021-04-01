00:52 (мск), источник: РБК
В России начался весенний призыв в армию
В армию призовут почти 135 тыс. человек. Прошлой весной
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С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию, следует из указа президента России, опубликованного ранее.
Согласно указу, до 15 июля в армию призовут 134 650 человек. Одновременно будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты, старшины и мичманы, у которых истек срок призыва в армию.
Службу будут проходить молодые люди от 18 до 27 лет.
Весенний призыв будет единственный для граждан из 24 муниципальных регионов Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краёв, а также Чукотского автономного округа.
Призыв не стали переносить
Торжественные мероприятия с присутствием ветеранов и близких родственников сведены к минимуму. Когда новобранцы окажутся в войска их посадят на двухнедельный карантин, рассказал представитель Генштаба,
О том, что вакцинация призывников будет только добровольной указано на сайте Минобороны.
Цимлянский напомнил о запрете срочникам пользоваться смартфоном. «Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооруженные силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон», сказал
Предыдущие весенний и осенний призыв в армию проходили на фоне пандемии. В осеннюю кампанию были призваны 128 тыс. человек, а весеннюю — 135 тыс. человек. Тогда военкоматы были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы.
По состоянию на 31 марта за сутки в России выявлено 8 275 случаев заражения короновируса, 10716 человек выздоровели. 408 человек умерли.