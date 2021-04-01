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00:52 (мск), источник: РБК

В России начался весенний призыв в армию

В армию призовут почти 135 тыс. человек. Прошлой весной из-за коронавируса беседы с призывниками велись по видеосвязи или телефону. В эту кампанию им придется явиться в военкоматы лично.

Источник: РИА "Новости"

С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию, следует из указа президента России, опубликованного ранее.

Согласно указу, до 15 июля в армию призовут 134 650 человек. Одновременно будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты, старшины и мичманы, у которых истек срок призыва в армию.

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Службу будут проходить молодые люди от 18 до 27 лет. Из-за малочисленности населения и территориальной удаленности региона юноши из Ямало-Ненецкого округа и республики Коми участвуют в призыве только осенью, напоминал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Весенний призыв будет единственный для граждан из 24 муниципальных регионов Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краёв, а также Чукотского автономного округа.

Призыв не стали переносить из-за угрозы распространения COVID-19, но перед отправкой в войска всех призывников протестируют на коронавирус. Тестирование будут проводить дважды, в муниципальном округе и в сборном пункте. Все помещения, в которых находятся призывники, будут проходить санитарную обработку — пункты призыва, самолеты или поезда.

Сотрудники военкомата, которые будут работать с призывниками, обладают антителами, речь идет либо о вакцинации, либо об антителах, полученных после болезни.

Торжественные мероприятия с присутствием ветеранов и близких родственников сведены к минимуму. Когда новобранцы окажутся в войска их посадят на двухнедельный карантин, рассказал представитель Генштаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский на телеканале «Россия-24».

О том, что вакцинация призывников будет только добровольной указано на сайте Минобороны.

Цимлянский напомнил о запрете срочникам пользоваться смартфоном. «Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооруженные силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон», сказал контр-адмирал. Использовать гаджеты, которые имеют возможность передавать геолокацию, аудио и фотоматериалы было запрещено в 2020 году.

Предыдущие весенний и осенний призыв в армию проходили на фоне пандемии. В осеннюю кампанию были призваны 128 тыс. человек, а весеннюю — 135 тыс. человек. Тогда военкоматы были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы.

Призывников не вызывали в военкоматы, беседы с ними проводились по телефону или видеосвязи. Также они сдавали тест на наличие короновируса.

Из-за 14-дневного карантина новобранцы прошлой весной отправились к местам службы после 20 мая. В тот год выпускников школ освободили от призыва в армию весной.

По состоянию на 31 марта за сутки в России выявлено 8 275 случаев заражения короновируса, 10716 человек выздоровели. 408 человек умерли.

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