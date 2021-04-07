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00:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 7 апреля

Всемирный день здоровья, гибель советской атомной подводной лодки «Комсомолец» и другие события, которыми запомнился этот день в истории.

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Во Всемирный день здоровья представляется возможность привлечь внимание людей во всем мире к основным проблемам общественного здравоохранения, стоящим перед международным сообществом, начинается осуществление долгосрочных программ санитарного просвещения, которые продолжаются в течение длительного времени после 7 апреля.

День рождения Рунета

7 апреля в России отмечают день рождения Рунета. Именно в этот день в 1994 году для России был зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным в Интернете.

Термин «Рунет» придумал весной 1997 года автор одной из первых регулярных русскоязычных сетевых колонок «Мысли Великого Дяди» Раффи Асланбеков. Он внедрил это слово в кругу своего русскоязычного интернет-культурного общения, где слово быстро вошло в обиход. И хотя некоторая часть пользователей критиковала такое название, считая его неблагозвучным, в 2001 году слово попало в орфографический словарь Российской академии наук.

В Норвежском море затонула атомная подводная лодка «Комсомолец»

В результате пожара 7 апреля 1989 года затонула советская атомная подводная лодка К-278, незадолго до трагедии она получила свое печально известное имя «Комсомолец». В России этот день объявлен Днем памяти всех подводников, не вернувшихся из походов. Затонувшая подлодка до сих пор находится на дне Норвежского моря.

В 1989 году по возвращении с третьей боевой службы на подлодке случился пожар. В результате происшествия в двух смежных отсеках были разрушены системы цистерн главного балласта, через которые произошло затопление лодки забортной водой. Дальнейшая оценка причин катастрофы в различных источниках значительно разнится — руководство ВМФ обвиняло в несовершенстве лодки конструкторов и судостроителей, последние, в свою очередь, заявляли о неумелых и порой даже безграмотных действиях экипажа.

IBM представила System/360

7 апреля 1964 года IBM сделала самый важный анонс за всю свою историю: в этот день было объявлено о скором выпуске целого семейства программно совместимых мейнфреймов с общей архитектурой под названием System/360. В пяти новых моделях была воплощена самая успешная компьютерная архитектура всех времен.

System/360 представляла собой линейку компьютеров различной производительности, однако выполненных по единому стандарту: все модели использовали одинаковый набор команд. Это позволило клиентам добавлять или удалять вычислительные мощности, не теряя своих инвестиций в программное обеспечение.

Ставшие де-факто стандартом индустрии, ЭВМ этой серии во многом определили развитие компьютерных технологий вплоть до сегодняшнего дня.

Последний поход «Ямато»

7 апреля 1945 года в результате атак 380 американских бомбардировщиков затонул японский флагман «Ямато». Погибло около 3 тысяч человек.

В морской операции самый мощный корабль японского флота должен был сыграть роль приманки. Однако «Ямато» и его эскорт из 9 кораблей подверглись атакам американских палубных самолетов. Получив до 10 попаданий торпед и 13 попаданий авиабомб, линкор вышел из строя. Из-за смещения 460-мм снарядов от крена произошел взрыв носового погреба артиллерии главного калибра, после чего «Ямато» затонул. Спасти удалось лишь 269 человек, 3063 члена экипажа погибли. Потери американцев составили 10 самолетов и 12 летчиков.

Мощность взрыва была такова, что его отблеск видели на кораблях американской эскадры, находящейся в нескольких десятках миль от места боя. Столб дыма поднялся на высоту в шесть километров и напоминал по форме ядерный взрыв, высота пламени достигала двух километров.

Источник: РИА "Новости"

Валентина Матвиенко

В этот день 1949 года родилась советский и российский политический и государственный деятель, дипломат Валентина Ивановна Матвиенко. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2019). Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2017) и почетный гражданин Кисловодска (2019).

Выступая в Новосибирске на первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС, Валентина Матвиенко отметила, что считает недостаточным число женщин, имеющих возможность принимать решения на государственном уровне. По ее словам, России есть над чем работать в данном вопросе, в частности, женщин в парламенте страны должно быть больше.

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