В РПЦ сочли песню Манижи недостойной «Евровидения»

По словам, заместителя главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, значительная часть российской женской общественности возмущена песней Russian Woman. Он считает, что «любые произведения, которые позиционируются как связанные с Россией», а также «имеющие женскую тематику, не должны вызывать возмущения у наших сограждан женского пола».
«Мы исходим из того, что в российской конституции закрепляется защита традиционных ценностей, и одна из них — это ценность материнства, которая предполагает безусловное уважение к женщине. Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе “Евровидение”», — отметил Кипшидзе.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике текст песни Russian Woman. Она также поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о процедуре выбора песни для участия исполнителя от России в «Евровидении».
Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.