Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
26Body Worlds
12:11 (мск), источник: Газета.Ру

В РПЦ сочли песню Манижи недостойной «Евровидения»

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что песня Russian Woman («Русская женщина»), которую певица Манижа Сангин (Manizha) представит на грядущем «Евровидении», недостойна этого международного музыкального конкурса, передает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

По словам, заместителя главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, значительная часть российской женской общественности возмущена песней Russian Woman. Он считает, что «любые произведения, которые позиционируются как связанные с Россией», а также «имеющие женскую тематику, не должны вызывать возмущения у наших сограждан женского пола».

Новость
29-летняя певица из Таджикистана представит Россию на «Евровидении»: почему многие недовольны

«Мы исходим из того, что в российской конституции закрепляется защита традиционных ценностей, и одна из них — это ценность материнства, которая предполагает безусловное уважение к женщине. Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе “Евровидение”», — отметил Кипшидзе.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике текст песни Russian Woman. Она также поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о процедуре выбора песни для участия исполнителя от России в «Евровидении».

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Женщины-военнослужащие больше не будут носить мужские трусы
Плата за лояльность: кому и зачем одалживает Россия
Компания-оператор оценила готовность «Северного потока — 2»
Россияне назвали самые смешные литературные произведения
В Грузии оштрафовали Познера, его друзей и ресторан
Россия открывает границы: страны, куда можно полететь отдыхать
Тест: Над чем нельзя шутить в разных странах мира
Ученые нашли в грибах убивающие коронавирус вещества
Hi-Tech
Новое космическое открытие потрясло ученых Есть несколько вариантов того, как они возникли
Горячие темы на Авто
Стрелок из Мытищ обезврежен. 541
Предприниматели, внимание! 296
19 сентября - выборы в Госдуму 262
Потролю вас в понедельник --( с вашего разрешения конечно ) 152
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Судьба повторяется: чем заболела сестра Фриске
Популярные темы на «Детях»
Правда или нет? 112
аквариум 98
Про детей и бродячих собак 94
Про отдых одной.... 71
Дом
6 комнатных растений, безопасных для детей и домашних питомцев
Как жили начальники Московско-Курской железной дороги
Фартук для кухни из пластика: обзор плюсов и минусов
5 спален, где отказались от кровати (и чем ее заменили)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь