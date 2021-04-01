Россияне назвали самые смешные литературные произведения

На втором месте расположилась комедия «Ревизор» Николая Гоголя, а на третьем — Джером К. Джером с произведением «Трое в лодке, не считая собаки».
Примечательно, что на четвертом месте оказался Федор Достоевский, юмор которого россияне оценили в рассказе «Чужая жена и муж под кроватью». Замыкает пятерку еще одно произведение Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
Среди современной прозы россияне выделили шведского писателя Фредрика Бакмана, произведениям которого отдали два первых места — «Вторая жизнь Уве» и «Тревожные люди».
Следом идут «Скотный двор» британского писателя Джорджа Оруэлла, «1000 и 1 день без секса. Белая книга. Чем занималась я, пока вы занимались сексом» россиянки Натальи Красновой, а также детская аудиокнига «Сказка о царе Колбаске» Маши Рупасовой.
Сервис собрал данные за период с апреля 2020 года по март 2021, пишет «РИА Новости» в четверг, 1 апреля.
Ранее в четверг сообщалось, что россияне назвали Евгения Петросяна и Михаила Задорнова своими любимыми юмористами, а из юмористических передач предпочитают смотреть Comedy Club.