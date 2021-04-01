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12:17 (мск), источник: Известия

Россияне назвали самые смешные литературные произведения

Роман «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова россияне назвали самым смешным произведением классической литературы, следует из исследования сервиса аудиокниг Storytel.

Источник: Reuters

На втором месте расположилась комедия «Ревизор» Николая Гоголя, а на третьем — Джером К. Джером с произведением «Трое в лодке, не считая собаки».

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Примечательно, что на четвертом месте оказался Федор Достоевский, юмор которого россияне оценили в рассказе «Чужая жена и муж под кроватью». Замыкает пятерку еще одно произведение Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

Среди современной прозы россияне выделили шведского писателя Фредрика Бакмана, произведениям которого отдали два первых места — «Вторая жизнь Уве» и «Тревожные люди».

Следом идут «Скотный двор» британского писателя Джорджа Оруэлла, «1000 и 1 день без секса. Белая книга. Чем занималась я, пока вы занимались сексом» россиянки Натальи Красновой, а также детская аудиокнига «Сказка о царе Колбаске» Маши Рупасовой.

Сервис собрал данные за период с апреля 2020 года по март 2021, пишет «РИА Новости» в четверг, 1 апреля.

Ранее в четверг сообщалось, что россияне назвали Евгения Петросяна и Михаила Задорнова своими любимыми юмористами, а из юмористических передач предпочитают смотреть Comedy Club.

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