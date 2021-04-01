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17:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны вступил в силу

В России 1 апреля вступил в силу закон об обязательной предварительной установке отечественного программного обеспечения (ПО) на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией SmartTV и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Источник: Reuters

Продажа гаджетов, на которые не установлены программы, разработанные в России или странах Евразийского экономического союза, повлечет за собой штраф.

Должностные лица должны будут выплатить от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма штрафа составит от 50 до 200 тысяч рублей.
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31 марта президент Владимир Путин заявил, что российским пользователям не обязательно использовать российское ПО, которое будет предварительно устанавливаться на все продаваемые в стране гаджеты. Он отметил, что отечественные приложения не должны навязываться потребителям.

В январе правительство утвердило перечень российских приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на гаджеты. В их число вошли приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения, президент России подписал в декабре 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
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