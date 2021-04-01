Пожарному из США вернули медальон, потерянный в море год назад

Пенсионер Кен Аски из города Нагс-Хед, штат Нью-Йорк, гуляя по местному пляжу с металлодетектором, нашел в песке необычный медальон с номерным знаком. Поиски в интернете привели его в пожарную часть округа Принс-Джордж, штат Вирджиния, к начальнику батальона Донни Флетчеру.
Оказалось, что Флетчер потерял свой медальон в 2020 году, когда отдыхал с друзьями на побережье Северной Каролины. По словам пожарного, он переживал, что металлический предмет может привлечь акул, а потому снял украшение и оставил его на берегу вместе с другими вещами. Однако в тот день были большие волны, и в какой-то момент вещи смыло в море. Десять человек пытались отыскать медальон и в песке, и под водой, но так ничего не нашли.
Зато это удалось Аски, который выкопал украшение из песка на пляже в 80 километрах от того места, где оно было потеряно.
Оба мужчины оказались очень рады этой находке. По словам Флетчера, этот медальон в 2005 году ему подарили родители, поэтому он был ценен для него как память, а нашедший его Аски порадовался, что его хобби стало полезным и сделало кого-то счастливым, пишет UPI.