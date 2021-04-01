Лося спасли из бассейна в Канаде (видео)

К жителям городка Шербрук в канадской провинции Квебек заглянул необычный гость. По жилому району разгуливал огромный лось, который с интересом осматривал недвижимость и проверял лужайки. В конце концов, он заинтересовался бассейном в одном из дворов, куда и залез, чтобы искупаться. Хозяину бассейна не оставалось ничего, кроме как закрыться внутри дома и через стекло снимать лесного гостя на видео.
Однако через время стало понятно, что лосю наскучили водные процедуры и он готов продолжить свое путешествие, вот только из бассейна самостоятельно выбраться уже не смог. Тогда людям пришлось звонить в полицию, чтобы спасти животное.
На вызов прибыли восемь полицейских и четыре агента по охране дикой природы, которые провели спасательную операцию, занявшую чуть меньше часа.
Лосю дали успокоительное, а затем спасатели вытащили его из бассейна с помощью каталки. Сообщается, что позже животное осмотрели на предмет травм и выпустили в лесную зону за пределами города, пишет UPI.