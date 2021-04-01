В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в «Евровидении»

«Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где разные образы представлены. Там выступали бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц, поэтому мы не считаем в целом это нашей заботой и предметом для нашего внимания», — сказал Песков. По его словам, представляющего страну исполнителя выбирают телезрители, этим занимается «Первый канал». «Поэтому мы не считаем возможным это как-то комментировать или как-то в это вмешиваться», — резюмировал Песков.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни Russian Woman певицы Манижи, которая будет представлять Россию на конкурсе, и предложила запросить у «Первого канала» информацию о том, как проходит процедура голосования.
«Кто не знаком с текстом этой песни — рекомендую. Это кони-люди какие-то, бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это?», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда. До этого песню Манижи попросили проверить Следственный комитет.
Негативно о композиции высказывались и в РПЦ. Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе утверждал, что песня Манижи возмутила православных женщин, писали «РИА Новости».
Манижа (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18—22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников.