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15:28 (мск), источник: Ведомости

В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в «Евровидении»

Кремль не считает своей заботой оценку участия певицы Манижи в «Евровидении», конкурсе, где выступали бородатые женщины и певцы в нарядах куриц, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где разные образы представлены. Там выступали бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц, поэтому мы не считаем в целом это нашей заботой и предметом для нашего внимания», — сказал Песков. По его словам, представляющего страну исполнителя выбирают телезрители, этим занимается «Первый канал». «Поэтому мы не считаем возможным это как-то комментировать или как-то в это вмешиваться», — резюмировал Песков.

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Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом текст песни Russian Woman певицы Манижи, которая будет представлять Россию на конкурсе, и предложила запросить у «Первого канала» информацию о том, как проходит процедура голосования.

«Кто не знаком с текстом этой песни — рекомендую. Это кони-люди какие-то, бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это?», — сказала Матвиенко на заседании Совфеда. До этого песню Манижи попросили проверить Следственный комитет.

Негативно о композиции высказывались и в РПЦ. Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе утверждал, что песня Манижи возмутила православных женщин, писали «РИА Новости».

Манижа (Манижа Сангин) — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Конкурс «Евровидение-2021» состоится 18—22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме в офлайн-формате с соблюдением ограничений на число журналистов и участников.

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