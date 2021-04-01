Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 апреляДень смеха, рождение знака доллара и и другие события
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
10Взрыв в жилом доме в Химках
20:52 (мск), источник: Известия

В РФ зарегистрировали препарат от COVID-19 на основе плазмы переболевших

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения коронавируса на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат “КОВИД-глобулин” стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что препарат разработан холдингом «Нацимбио» госкорпорации на основе плазмы крови переболевших москвичей. Для его создания потребовалось 2,5 т биоматериала.

Во время исследований препарат подтвердил безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Разработку, как ожидается, будут применять для лечения средних и тяжелых форм COVID-19 после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний.

Читайте также
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что препарат предназначен не для профилактики, а именно для лечения COVID-19. По его словам, появление нового лекарства «значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19».

«Фактически наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса: пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», — отметил Чемезов.

Таким образом, регистрационное удостоверение разрешает применять «КОВИД-глобулин» пациентам в возрасте от 18 до 60 лет. Уточняется, что вторая и третья фазы клинических исследований займут примерно шесть месяцев. Сейчас «КОВИД-глобулин» будет применяться только в рамках исследований в столичных стационарах для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания.

В Москве с апреля 2020 года применяют метод переливания иммунной плазмы заболевшим COVID-19. По состоянию на 11 марта в столице уже более 10 тыс. пациентов получили плазму крови с антителами. Плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител.

Донорами иммунной плазмы могут стать граждане в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющие хронических заболеваний и с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатит В и С. Кроме того, для сдачи плазмы должно пройти пять недель после появления первых симптомов коронавируса. Также потенциальный донор должен иметь вес более 50 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песок не сыплется: заводы приостановили продажи сахара
Февральская эволюция: выручка бизнеса превысила допандемийный уровень
Верховный суд не стал отменять масочный режим в России
Цена на нефть Brent выросла до $64,98 на фоне решения ОПЕК+
Видеоблогеру грозит срок за ДТП в центре Москвы
Владелец застрявшего Ever Given готов возместить ущерб до суда
Правительство одобрило единый налоговый платеж для бизнеса
Тест: Над чем нельзя шутить в разных странах мира
В районе стройки «Северного потока-2» заметили военные корабли
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Честно пройти техосмотр по новым правилам - нельзя
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Hi-Tech
Apple исполнилось 45 лет. Самые культовые и забытые устройства компании Чего она добилась за десятки лет на рынке
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Популярные темы на «Детях»
Я не узнаю вас в гриме. Угадайка в конкурсе рассказов "Жизнь - театр" 155
аквариум 114
Про отдых одной.... 87
Вопрос счастливым обладателям стеклянных столов 80
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Признаки того, что вы уже незаметно переболели коронавирусом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь