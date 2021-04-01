В РФ зарегистрировали препарат от COVID-19 на основе плазмы переболевших

«Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат “КОВИД-глобулин” стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что препарат разработан холдингом «Нацимбио» госкорпорации на основе плазмы крови переболевших москвичей. Для его создания потребовалось 2,5 т биоматериала.
Во время исследований препарат подтвердил безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Разработку, как ожидается, будут применять для лечения средних и тяжелых форм COVID-19 после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что препарат предназначен не для профилактики, а именно для лечения COVID-19. По его словам, появление нового лекарства «значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19».
«Фактически наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса: пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», — отметил Чемезов.
Таким образом, регистрационное удостоверение разрешает применять «КОВИД-глобулин» пациентам в возрасте от 18 до 60 лет. Уточняется, что вторая и третья фазы клинических исследований займут примерно шесть месяцев. Сейчас «КОВИД-глобулин» будет применяться только в рамках исследований в столичных стационарах для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания.
В Москве с апреля 2020 года применяют метод переливания иммунной плазмы заболевшим COVID-19. По состоянию на 11 марта в столице уже более 10 тыс. пациентов получили плазму крови с антителами. Плазму получают больные со средней и тяжелой формой заболевания при отсутствии собственных антител.
Донорами иммунной плазмы могут стать граждане в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющие хронических заболеваний и с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатит В и С. Кроме того, для сдачи плазмы должно пройти пять недель после появления первых симптомов коронавируса. Также потенциальный донор должен иметь вес более 50 кг.