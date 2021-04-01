15:55 (мск), источник: Ведомости
Мурашко рассказал о возможных осложнениях после коронавируса
У пациентов, переболевших коронавирусом, могут развиться астения, болезни
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«Постковидные осложнения и то, что мы видим сегодня, наблюдаем у пациентов, как имеющих хронические заболевания, так и не имеющие их, чаще всего наблюдается астения, проблемы, связанные с
По его словам, наиболее тяжело коронавирус протекает у пациентов с артериальной гипертонией и
По данным оперштаба на 1 апреля, в России выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 9169. Около 4,2 млн пациентов выздоровели от коронавируса, почти 99 тыс. — скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.