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20Год назад в России ввели локдаун
16:07 (мск), источник: Известия

Верховный суд не стал отменять масочный режим в России

Верховный суд России на заседании в четверг, 1 апреля, отказался отменять введенный в стране из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим.

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Источник: РИА "Новости"

«В удовлетворении исковых требований отказать», — сказала судья Анна Назарова.

Таким образом, суд отклонил коллективный иск 1,5 тыс. человек из разных регионов, которые требовали отменить норму об обязательном ношении масок. Они ссылались на то, что среди прочего маски вредят здоровью граждан, страдающих рядом заболеваний, таких как астма.

Против удовлетворения иска выступала представитель Роспотребнадзора.

Она отметила, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают права людей. Представленные доводы истцов она назвала субъективными, указав на то, что услышала только эмоции. С ее мнением согласился представитель Генпрокуратуры.

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