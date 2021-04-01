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19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древние монеты помогли ученым разгадать тайну опасного пирата XVII века

Он таинственно исчез, но найденный клад помог историкам восстановить события тех лет

Некоторое время назад американский фермер нашел в своем фруктовом саду в сельской местности Род-Айленда небольшой клад с древними монетами. Находку он передал историкам, которые взялись изучать древние сокровища. Результаты экспертизы оказались впечатляющими. Во-первых, это древнейшие монеты, которые когда-либо были обнаружены в Новой Англии, а во-вторых, они помогли ученым раскрыть секрет таинственного исчезновения кровожадного пирата Генри Эвери.

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7 сентября 1695 года его пиратский корабль «Фэнси» захватил королевское судно «Гандж-и-Савай», которое принадлежало индийскому императору Аурангзебу. На борту корабля были паломники, путешествующие из Мекки в Индию, и огромное количество драгоценностей, в том числе золото и серебро. После жестокой расправы над пассажирами Эвери и его команда забрали драгоценности и скрылись. Позже пирата попытались арестовать, но он смог сбежать и бесследно исчезнуть.

Долгое время историки пытались выяснить, куда делся знаменитый преступник, но никаких свидетельств о его местоположении они не находили до тех пор, пока в США не стали раскапывать клады с древними арабскими монетами. Новая находка также заинтересовала археологов своей необычностью. Оказалось, что найденные в Род-Айленде древние монеты были отчеканены в 1693 году в Йемене. Однако нигде и никогда ранее не упоминалось, что американские колонисты из Новой Англии путешествовали куда-нибудь на Ближнем Востоке или имели торговые связи с арабами.

Изучив найденные монеты и сравнив их с другими подобными находками, обнаруженными в этом же регионе, специалисты смогли ответить на вопрос, куда делся пират Эвери.

По словам британского историка Джим Бейли, Эвери и часть его команды сбежали от правосудия сначала на Багамы, затем в Ирландию, а оттуда — в американские колонии в Новой Англии, где и залегли на дно.

Деньги с императорского корабля они расходовали на нужды в пути — об этом свидетельствуют найденные в Ирландии и США монеты. А прибыв на место, пираты разделили ценный груз и частично закопали его в землю, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

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