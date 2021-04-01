19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Древние монеты помогли ученым разгадать тайну опасного пирата XVII века
Он таинственно исчез, но найденный клад помог историкам восстановить события тех лет
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Некоторое время назад американский фермер нашел в своем фруктовом саду в сельской местности
7 сентября 1695 года его пиратский корабль «Фэнси» захватил королевское судно «Гандж-и-Савай», которое принадлежало индийскому императору Аурангзебу. На борту корабля были паломники, путешествующие из Мекки в Индию, и огромное количество драгоценностей, в том числе золото и серебро. После жестокой расправы над пассажирами Эвери и его команда забрали драгоценности и скрылись. Позже пирата попытались арестовать, но он смог сбежать и бесследно исчезнуть.
Долгое время историки пытались выяснить, куда делся знаменитый преступник, но никаких свидетельств о его местоположении они не находили до тех пор, пока в США не стали раскапывать клады с древними арабскими монетами. Новая находка также заинтересовала археологов своей необычностью. Оказалось, что найденные в
Изучив найденные монеты и сравнив их с другими подобными находками, обнаруженными в этом же регионе, специалисты смогли ответить на вопрос, куда делся пират Эвери.
Деньги с императорского корабля они расходовали на нужды в пути — об этом свидетельствуют найденные в Ирландии и США монеты. А прибыв на место, пираты разделили ценный груз и частично закопали его в землю, пишет Phys.org.
Екатерина Гура