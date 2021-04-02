10:17 (мск), источник: Life.ru
Разгоняли водомётами: первоапрельская шутка привела к массовым беспорядкам в Брюсселе
В сторону полицейских в ответ полетели бутылки и палки.
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Полиции Брюсселя с помощью водомётов пришлось разгонять участников массовых беспорядков, которые пришли на ложный музыкальный фестиваль в парк Буа де ля Камбр. К столкновениям с силовиками привела первоапрельская шутка в соцсетях.
Около пяти тысяч молодых бельгийцев собрались в парке — якобы на «фестиваль». Мероприятие под названием La Boum рекламировалось в Сети с начала марта. Анонс был впечатляющим: свыше 200 диджеев, пять сцен, бесплатное участие и трансфер. Однако «организаторы» сделали несколько намёков, что это первоапрельская шутка. Ближе к концу марта они признали, что «фестиваль» был выдуман.
Несмотря на это, тысячи молодых людей пришли на мероприятие и отказывались расходиться. Они включили музыку и начали танцевать. Полиция призвала их разойтись. В ответ те начали скандировать лозунги о свободе, а потом в правоохранителей и вовсе полетели бутылки и палки. Разогнать толпу удалось только с помощью водомётов. Сейчас на место проведения «фестиваля» прибыло несколько машин скорой помощи, чтобы доставить пострадавших в клиники.