Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
8Коллапс в Суэцком канале
08:19 (мск), источник: РБК

Главный инфекционист США допустил отказ от вакцины AstraZeneca

США могут отказаться от вакцины против коронавируса COVID-19, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

«Этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. Я считаю, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды без применения [вакцины] AstraZeneca», — сказал он (цитата по Reuters).

Читайте также
Верховный суд не стал отменять масочный режим в России

В марте страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. В частности, временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет. Власти Франции, Германии, Испании, Португалии и ряда других стран, напротив, после этого заявления возобновили вакцинацию этим препаратом.

В AstraZeneca опровергли связь повышенного риска образования тромбов с применением ее препарата. «В связи с обеспокоенностью о случаях образования тромбов AstraZeneca хотела бы подтвердить основанную на научных данных безопасность вакцины от COVID-19», — заявил производитель. В компании подчеркнули, что детально изучили состояние здоровья более 17 млн человек в странах ЕC и Великобритании, которые получили препарат. Итог проверки: 15 случаев тромбоза глубоких вен, и 22 случая закупорки легочной артерии, и похожие данные получены после применения других зарегистрированных вакцин от коронавируса.

На фоне массового отказа от использования вакцины AstraZeneca ее производитель решил переименовать препарат. Он получил название Vaxzevria.

В агентстве медицинских продуктов Швеции заверили, что переименование препарата не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.

Согласно планам президента США Джо Байдена к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента американцы сделают 200 млн прививок от коронавируса. По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, по меньшей мере одну дозу вакцины получили больше 97 млн американцев, или 29,4% населения.

 Зеленский обратился к Путину
ДТП с Эдвардом Билом взято на контроль прокуратурой Москвы
Госдеп ответил Лаврову по поводу «дна» в отношениях
В Благовещенске хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре
Польша ответила на обвинения в провокациях в Балтийском море
США пообещали защитить Украину в случае «российской агрессии»
США и Китаю пообещали новую экономическую войну
Древние монеты помогли разгадать тайну опасного пирата XVII века
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Gnezdo.ru
Юлия Высоцкая о дочке, впавшей в кому 8 лет назад
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Самая красивая девочка в мире спустя 10 лет: фото
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Видео: европейцы решили голосовать… в фастфуде
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь