Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 апреляОткрытие первого монетного двора в США, проведение ходовых испытаний на "Титанике" и другие события
Фоторепортажи
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
10Взрыв в жилом доме в Химках
09:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Центр Гамалеи создал технологию обновления вакцины при мутации COVID-19

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, которая позволяет в течение двух дней обновлять вакцину от коронавируса, если вирус будет мутировать, сообщил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, сейчас обсуждается вопрос необходимости проведения испытаний препарата.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова», — сказал господин Гинцбург в интервью «РИА Новости».

Он уточнил, что сейчас обсуждается вопрос, нужно ли будет проводить все фазы испытаний новой вакцины.

По его словам, в мире есть примеры, когда препарат разрешали проверить на ограниченной выборке до 100 человек.

«Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство», — сказал Александр Гинцбург.

В январе в России зафиксировали первое заражение британской мутацией коронавируса, в марте в стране обнаружили южноафриканский вариант COVID-19. Предположительно, эти виды вируса отличаются от типичного варианта большей способностью к распространению.

25 марта вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массового распространения этих мутаций в России не фиксируется.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин предложил Минпросвещения поровнее рассадить детей мигрантов
Вынесены приговоры военнослужащим, помывшим сапоги святой водой
Госдеп ответил Лаврову по поводу «дна» в отношениях
Центробанк за утро отозвал три банковские лицензии
В России резко подорожали авиабилеты
Первоапрельская шутка привела к массовым беспорядкам в Брюсселе
Польша ответила на обвинения в провокациях в Балтийском море
В Благовещенске хирурги провели операцию в горящем кардиоцентре
США и Китаю пообещали новую экономическую войну
Hi-Tech
Легендарные часы Casio G-Shock стали «умными» И подорожали в 5 раз
Авто
Тест нового Hyundai с крутым дизайном Седан Hyundai Elantra никого не оставил равнодушным
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
В Нидерландах выпустили бюллетени как обои (видео)
Популярные темы на «Детях»
Я не узнаю вас в гриме. Угадайка в конкурсе рассказов "Жизнь - театр" 157
Как принять невозможность родить? 114
квартира сыну студенту 97
Вопрос счастливым обладателям стеклянных столов 91
Новости партнеров
Признаки того, что вы уже незаметно переболели коронавирусом
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
По инициативе "Единой России" в отдаленных селах появятся мобильные аптеки
Конец эры имплантов: ученые придумали, как отрастить выпавшие зубы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь