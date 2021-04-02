Сервисы Mail.ru Group подготовили спецпроекты для привлечения внимания к теме аутизма

«Толерантность и инклюзивность — основа развития современного общества. Поэтому для экосистемы Mail.ru Group и ее продуктов и сервисов так важно вовлечь массовую аудиторию в обсуждение проблемы аутизма и поддержку системных благотворительных проектов, которые помогают людям с РАС комфортнее жить в обществе», — отметила директор социальных проектов Mail.ru Group Александра Бабкина.
Главная страница Mail.ru 2 апреля изменила логотип — он подсвечен синим неоном. Купол петербургского Штаба социальной сети «ВКонтакте» также подсвечен синим цветом, который символизирует поддержку темы аутизма.
Отмечается, что в сообществе «Благотворительность ВКонтакте» будут выходить публикации о фондах, работающих с темой аутизма в России, а также личные истории людей с РАС (расстройствами аутистического спектра) в течение всего апреля.
В совместном маркетплейсе социальной сети «Одноклассники» и AliExpress Россия появились благотворительные товары — от фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». А в официальном блоге «Одноклассников» запустился интерактивный тест «Цитаты великих людей», который поможет в борьбе со стереотипами в отношении аутизма. В свою очередь, сервис «Ситимобил» организует благотворительные поездки для центра «Антон тут рядом». Также продукты и сервисы Mail.ru Group реализовали еще ряд проектов для привлечения внимания к данной теме.
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма проходит 2 апреля.