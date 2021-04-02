В России начались доклинические испытания назальной вакцины от COVID-19

«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания», — цитирует эксперта «РИА Новости».
Ранее в этот же день Гинцбург заявил, что после вакцинации российским препаратом «Спутник V» год назад титр его антител по-прежнему высок. По его словам, после проведенного соответствующего анализа результаты показали, что он полностью защищен.
Ранее, 22 марта, Гинцбург сообщил о начале клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в форме капель для носа для детей младшего возраста — до 3−4 лет.
По его словам, интерназальная форма, как показывают первые опыты, «совершенно лишена каких-то побочных эффектов». Испытания планируется завершить в нынешнем году, уточнил он.
В августе 2020 года была зарегистрирована первая в России и мире вакцина от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.