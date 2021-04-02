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15:01 (мск), источник: Известия

В России начались доклинические испытания назальной вакцины от COVID-19

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России начались доклинические испытания вакцины от коронавируса в форме капель для носа. Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказал директор центра Александр Гинцбург.

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«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания», — цитирует эксперта «РИА Новости».

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Ранее в этот же день Гинцбург заявил, что после вакцинации российским препаратом «Спутник V» год назад титр его антител по-прежнему высок. По его словам, после проведенного соответствующего анализа результаты показали, что он полностью защищен.

Ранее, 22 марта, Гинцбург сообщил о начале клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в форме капель для носа для детей младшего возраста — до 3−4 лет.

По его словам, интерназальная форма, как показывают первые опыты, «совершенно лишена каких-то побочных эффектов». Испытания планируется завершить в нынешнем году, уточнил он.

В августе 2020 года была зарегистрирована первая в России и мире вакцина от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.

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