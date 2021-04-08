00:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 8 апреля
Международный день цыган, рождение Тамерлана и другие события, которые произошли в этот день.
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8 апреля во всем мире отмечается Международный день цыган. В этот день, в 1971 году, в Лондоне состоялся первый Всемирный конгресс, на котором был создан Международный союз цыган. В настоящее время организация объединяет цыганские общественные организации более 40 стран мира.
Цыгане проживают в Европе, Южной Азии и даже в Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии. Численность цыган в мире составляет около 18 миллионов человек.
8 апреля 1918 года российский триколор был заменен красным флагом. После Октябрьской революции в качестве государственного флага использовалось прямоугольное красное полотнище без надписей и эмблем. Но его вид не был установлен никакими нормативными документами.
Выступая на собрании фракции большевиков ВЦИКа, Яков Свердлов, предложил сделать «наш боевой флаг нашим национальным флагом». Предложение было принято единогласно — исторический триколор был заменен красным флагом.
8 апреля отмечается добрый и веселый праздник — День российской анимации. Именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма — «Прекрасная Люканида».
Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых и имела огромный успех не только на Родине, но и за рубежом. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве.
8 апреля 1766 года в Америке была запатентована первая в мире пожарная лестница. Значение данного изобретения сложно переоценить, ведь оно не раз спасало жизни людей.
Необходимость данного изобретения возникла в связи с постройкой первых многоэтажных зданий, когда спасать людей в случае пожара из самых верхних помещений было очень проблематично.
Эта первая запатентованная лестница была высотой чуть менее 10 метров, а высота пожарной лестницы, впервые поставленной в Россию в 1892 году, составила уже 27 метров.
8 апреля (по другим данным — 9 апреля или 11 марта) 1336 года родился Тамерлан — один из великих мировых завоевателей, сыгравший заметную роль в истории Средней Азии и Кавказа.
Тамерлан родился в городе Кеш (позже названным Шахризабз) на территории современного Узбекистана. Мальчика назвали Тимур. Ещё в юности он появился на политической арене как активный политический деятель и военная фигура.
Став правителем Самарканда, он построил великую армию и совершил множество аннексионистских походов. Таким образом он расширил свою империю, которая простиралась от реки Волги и Кавказских горных хребтов на Западе до Индии на