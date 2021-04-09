00:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 9 апреля
Создание первой в истории аудиозаписи, взятие советскими войсками Кенигсберга в ходе Великой Отечественной войны и другие события, которые происходили в этот день в разные годы.
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9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Данный документ обязывал жителей столицы не выбрасывать мусор на улицы, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за пределы города и засыпать землей.
За нарушение указа предполагалось наказание: битье кнутом и штраф, который мог составлять по тем временам большие деньги — 10 рублей. Причем, если нарушитель попадался несколько раз, то наказание ужесточалось.
В 1782 году в этот день в Париже открылся один из самых знаменитых и крупнейших театров Франции — «Одеон». Первоначально он предназначался для «главной» сцены страны — театра «Комеди Франсэз». Название «Одеон» театр получил в 1797 году.
В 1800 году в здании театра произошел пожар. Только в 1808 году закончились все реставрационные работы, после которых он открылся под новым именем: «Театр Ее Величества Императрицы и Королевы». Самостоятельность «Одеон» обрел в 1959 году, получив название «Театр де Франс».
Сегодня «Одеон» — это уже не только храм театрального искусства, но и крупнейшая библиотека, архив, хранилище звуковых и
Ровно 161 год назад Эдуар Леон Скотт де Мартенвиль выполнил старейшую из существующих запись человеческого голоса. Для этого он использовал изобретенное им же самим устройство — фоноавтограф. Он состоял из акустического конуса и вибрирующей мембраны, соединенной с иглой. В дальнейшем данная конструкция была взята за основу для создания фонографа и граммофона.
Первая в мире аудиозапись длится 10 секунд, на ней сам изобретатель напевает фрагмент из народной французской песни «Au Clair de la Lune». Интересно, что при первых воспроизведениях исследователи приписали исполнение неизвестной певице или подростку, но дальнейшее изучение записи в 2009 году позволили установить, что скорость воспроизведения была завышена и это голос самого Скотта, поющего очень медленно.
9 апреля 1945 года в ходе Великой Отечественной войны завершилась Кенигсбергская операция — войска маршала Василевского взяли штурмом
В этот день в 1989 году один из первых исследователей
За изобретение компьютерной мыши Энгельбарт получил премию в 10 тысяч долларов. Весь гонорар он внес в качестве первого вклада за скромный загородный дом. В 1997 году вклад Дугласа Энгельбарта в развитие компьютерных технологий оценили выше: за выдающийся вклад в компьютерные технологии его наградили премией Лемельсона, составляющей 500 тысяч долларов, а чуть позже — престижной наградой Тюринга.