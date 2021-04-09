Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 апреляСоздание первой в истории аудиозаписи, взятие советскими войсками Кенигсберга и другие события
Фоторепортажи
1830 лет «Русским витязям»
10Пасха в условиях пандемии
00:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 9 апреля

Создание первой в истории аудиозаписи, взятие советскими войсками Кенигсберга в ходе Великой Отечественной войны и другие события, которые происходили в этот день в разные годы.

Издание указа «О соблюдении чистоты в Москве»

9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Данный документ обязывал жителей столицы не выбрасывать мусор на улицы, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за пределы города и засыпать землей.

За нарушение указа предполагалось наказание: битье кнутом и штраф, который мог составлять по тем временам большие деньги — 10 рублей. Причем, если нарушитель попадался несколько раз, то наказание ужесточалось.

Открытие театра «Одеон»

В 1782 году в этот день в Париже открылся один из самых знаменитых и крупнейших театров Франции — «Одеон». Первоначально он предназначался для «главной» сцены страны — театра «Комеди Франсэз». Название «Одеон» театр получил в 1797 году.

В 1800 году в здании театра произошел пожар. Только в 1808 году закончились все реставрационные работы, после которых он открылся под новым именем: «Театр Ее Величества Императрицы и Королевы». Самостоятельность «Одеон» обрел в 1959 году, получив название «Театр де Франс».

Сегодня «Одеон» — это уже не только храм театрального искусства, но и крупнейшая библиотека, архив, хранилище звуковых и видео-материалов, связанных с театром. В этом же здании часто устраиваются чтения неизданных текстов и проводятся философские дискуссии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая в мире аудиозапись

Ровно 161 год назад Эдуар Леон Скотт де Мартенвиль выполнил старейшую из существующих запись человеческого голоса. Для этого он использовал изобретенное им же самим устройство — фоноавтограф. Он состоял из акустического конуса и вибрирующей мембраны, соединенной с иглой. В дальнейшем данная конструкция была взята за основу для создания фонографа и граммофона.

Первая в мире аудиозапись длится 10 секунд, на ней сам изобретатель напевает фрагмент из народной французской песни «Au Clair de la Lune». Интересно, что при первых воспроизведениях исследователи приписали исполнение неизвестной певице или подростку, но дальнейшее изучение записи в 2009 году позволили установить, что скорость воспроизведения была завышена и это голос самого Скотта, поющего очень медленно.

Источник: РИА "Новости"

Взятие советскими войсками Кенигсберга

9 апреля 1945 года в ходе Великой Отечественной войны завершилась Кенигсбергская операция — войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг — столицу Восточной Пруссии. Город считался лучшей немецкой крепостью за всю историю Германии и «абсолютно неприступным бастионом немецкого духа». Взятие Кенигсберга считается одной из самых ярких страниц в истории завершающего этапа Великой Отечественной войны.

Источник: SRI International

Премия за изобретение компьютерной мыши

В этот день в 1989 году один из первых исследователей человеко-машинного интерфейса американец Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение первой компьютерной мыши. В ряду других его изобретений — графический пользовательский интерфейс, гипертекст, текстовый редактор и групповые онлайн-конференции.

За изобретение компьютерной мыши Энгельбарт получил премию в 10 тысяч долларов. Весь гонорар он внес в качестве первого вклада за скромный загородный дом. В 1997 году вклад Дугласа Энгельбарта в развитие компьютерных технологий оценили выше: за выдающийся вклад в компьютерные технологии его наградили премией Лемельсона, составляющей 500 тысяч долларов, а чуть позже — престижной наградой Тюринга.

Во время загрузки произошла ошибка.
США заявили о максимальном скоплении войск РФ у границы Украины
РФПИ попросил власти Словакии вернуть партию «Спутника V»
США: РФ ответственна за нестабильность в отношениях двух стран
Путин назвал невыполненные по итогам своих посланий задачи
Арестована «Миссис мира», отобравшая корону у «Миссис Шри-Ланка»
Живущие в Ухане россияне рассказали о ситуации в городе
Здоровье
Творог в России оказался опасным В продукции многих брендов нашли кишечную палочку.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Пользователи Twitter перешли в «Одноклассники»
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Депутат-коммунист устроил настоящую кормушку из УК – видео
Дети
Боярская и Матвеев отпраздновали день рождения старшего сына Актеры показали редкое фото мальчика
Леди
Жертва скопинского маньяка: «Согласие на фильм я не давала» Екатерина Мартынова — о том, что была введена в заблуждение редакторами
Новости партнеров
Этот опрос определит будущее России. Твое участие чрезвычайно важно
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
Удивительно: какую службу женщинам сослужили две мировые войны
Боль в зубах может быть признаком смертельной болезни
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь