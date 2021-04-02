Туристы в Израиле случайно нашли редкий амулет

Группа туристов в Израиле обнаружила редкий древнеегипетский амулет в форме жука-скарабея, созданный в IX или VIII веке до нашей эры.
Туристы приехали из Иерусалима, чтобы посмотреть на раскопки в пустыне Негев вскоре после ослабления карантина в стране, сообщает Управление по делам древностей Израиля. Они добросовестно передали находку исследователям.
В стране находили тысячи амулетов-скарабеев, но эта находка особенная, говорят археологи. Известны всего два аналогичных артефакта — один в Египте, а второй в Ливане.
Египетское название таких амулетов переводится как «тот, кто создает», поскольку скарабеев считали воплощением бога-творца.
По словам египтолога доктора Дафны Бен-Тор, такое толкование возникло после наблюдений древних египтян за появлением имаго скарабеев. Самка скарабея откладывает яйцо в овечий навоз. Личинка растет в нем, пока не превращается во взрослого жука, который эффектно выходит наружу. Этот процесс для древних египтян олицетворял ежедневное возрождение Солнца.
Амулеты-скарабеи находят в основном в гробницах. Они бывают самых разнообразных форм, простые или украшенные драгоценными камнями.
Обнаруженный скарабей изображает египетский сосуд, который использовался для возлияния богам, рядом с которым изображена кобра.