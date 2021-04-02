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16:14 (мск), источник: Life.ru

«Это очень страшно!» В Абхазии лавина обрушилась прямо в водопад — видео

К счастью, никто из очевидцев необычного явления не пострадал.

Снежная лавина обрушилась прямо в Гегский водопад около озера Рица в Абхазии. В социальных сетях появилась запись с места происшествия.

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На кадрах видно, как туристы, оказавшиеся рядом с водопадом, убегают от снежных завалов. Некоторые из путешественников сильно испугались и начали кричать. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

Гегский водопад расположен в северных отрогах Гагрского хребта. Высота водопада составляет около 70 метров. Это место считается одним из самых популярных туристических направлений в Абхазии. Также многие режиссёры использовали этот живописный водопад в съёмках своих фильмов. Например, эту достопримечательность можно увидеть в таких фильмах, как «Спортлото-82», «Рикки-Тикки-Тави» и в советском сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

А ранее экстремалы на Камчатке засняли извержение на Ключевской сопке, находясь непосредственно в эпицентре событий — прямо у жерла вулкана. Там путешественники пожарили себе яичницу и сосиски на уже застывшей, но всё ещё очень и очень горячей лаве.

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