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19:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Американский эсминец «Джонстон» хорошо сохранился на глубине 6500 метров. Исследователи его осмотрели

Исследователи впервые смогли спуститься к эсминцу ВМС США «Джонстону», который лежит на глубине 6,5 километров в Тихом океане. Эсминец затонул во время битвы при Самаре в 1944 году, когда противостоял флотилии японских военных кораблей. Корабль прекрасно сохранился из-за того, что на такой глубине практически нет кислорода и микроорганизмов, которые могли бы его разрушить.

«На нем остались повреждения от ожесточенного боя, но в остальном он не изменился», — заявил исследователь Виктор Весково, который руководил экспедицией и пилотировал подводный аппарат к затонувшему кораблю.

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Остатки «Джонстона» были впервые обнаружены в 2019 году. Какую-то часть обломков эсминца удалось отснять с помощью дистанционно управляемого глубоководного аппарата.

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Но большая часть остова корабля лежала глубже, поэтому для новой экспедиции был задействован более мощный подводный аппарат под названием DSV Limiting Factor.

Этот аппарат имеет титановый корпус толщиной 9 см, внутри него помещаются два человека, и он может опускаться на любую глубину. Он уже исследовал Марианскую впадину, глубина которой 11 км, и спускался для съемок затонувшего «Титаника».

Виктор Весково сначала опустился к «Джонстону» вместе с инженером Шейном Эйглером, а затем второй раз с военно-морским историком Парксом Стивенсоном, чтобы специалисты могли заснять и исследовать эсминец и узнать больше об этой битве Второй мировой войны.

На снимках со дна моря видно, что номер эсминца — 557 — по-прежнему отчетливо читается по обеим сторонам его носовой части. Целыми остались и две орудийные башни.

«Они находятся именно там, где они должны быть, и даже развернуты в таком положении, в котором они должны были находиться по время боя, так как экипаж продолжал стрелять до тех пор, пока он не затонул. Торпедные аппараты в средней части корабля пустые, все торпеды успели выпустить по японским кораблям», — говорит Весково.

Эсминец затонул во время битвы при Самаре в 1944 году, когда противостоял флотилии японских военных кораблей | Источник: US Navy

Относительно небольшой военный корабль ВМС США «Джонстон» значительно уступал японской флотилии, в который входил самый большой линкор Японии.

Из 327 членов экипажа «Джонстона» выжил только 141.

Во время последней экспедиции не было обнаружено человеческих останков или одежды. Исследователи почтили память погибших, спустив венки на воду до и после погружения к затонувшему эсминцу.

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