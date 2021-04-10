00:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 10 апреля
День рождения Беллы Ахмадулиной, катастрофа Ту-154 в Смоленске, первый снимок черной дыры и другие важные события, которые произошли в этот день.
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10 апреля 1722 года в
Уже в XIX веке в России насчитывалось 50 метеорологических станций и был организован телеграфный сбор метеоданных. К концу века российская метеорологическая сеть была одной из лучших в мире.
10 апреля 1937 года в Москве родилась советская и российская поэтесса, писательница, переводчик Белла Ахмадулина.
Автор «По улице моей который год…», «А напоследок я скажу» и множества других знаменитых стихов писать начала в школе, окончила Литературный институт, работала переводчицей, быстро стала знаменитой как поэтесса и вместе с другими творцами эстрадной поэзии собирала целые стадионы слушателей.
Ахмадулина была среди создателей неподцензурного литературного альманаха «Метро́поль», выступала в защиту советских диссидентов, активно переводила. У нее вышло более 200 книг. Поэзия Ахмадулиной переведена на многие языки мира.
10 апреля 1963 года в Атлантическом океане затонула американская атомная подводная лодка «Трешер». В катастрофе погиб весь экипаж — 129 человек.
В день катастрофы «Трешер» вышла в море для глубоководных погружений и проверки прочности корпуса на предельной для нее глубине 360 м. Кроме военных на борту находились 17 гражданских инженеров. На глубине связь с лодкой оборвалась.
Как выяснила спецкомиссия, к гибели подлодки привела трещина в сварном шве трубы, которая подавала воду для охлаждения реактора. Машинный отсек начал заполняться водой, возникло короткое замыкание, и реактор был заглушен.
Лодка лежит на дне в 350 км к востоку от полуострова
10 апреля 2010 года польский президентский самолет Ту-154 при заходе на посадку на аэродром
Расследовавшие катастрофу польские и российские специалисты не обнаружили технических неисправностей самолета. Причиной катастрофы была названа ошибка экипажа. В 2018 году Польша инициировала новое расследование и заявила о возможном взрыве в крыле самолета.
10 апреля 2019 года появилась первая фотография «невидимого» космического объекта — черной дыры. Сверхмассивный коллапсар в галактике Messier 87 на расстоянии около 50 млн световых лет сфотографировали европейские ученые. Это одна из самых массивных черных дыр, известных астрономам.
До этого дня ученые владели лишь косвенными доказательствами существования черных дыр. Фактически, эти объекты были лишь гипотезой. Полученный снимок доказал их существование и стал вехой в истории науки.