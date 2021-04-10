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00:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 10 апреля

День рождения Беллы Ахмадулиной, катастрофа Ту-154 в Смоленске, первый снимок черной дыры и другие важные события, которые произошли в этот день.

Начало метеорологических наблюдений в России

10 апреля 1722 года в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой. Соответствующий указ выдал Петр I. Спустя два года появилась первая в России метеорологическая станция, а с декабря 1725 года при Академии наук стали проводить наблюдения при помощи барометра и термометра.

Уже в XIX веке в России насчитывалось 50 метеорологических станций и был организован телеграфный сбор метеоданных. К концу века российская метеорологическая сеть была одной из лучших в мире.

Источник: РИА "Новости"

Родилась Белла Ахмадулина

10 апреля 1937 года в Москве родилась советская и российская поэтесса, писательница, переводчик Белла Ахмадулина.

Автор «По улице моей который год…», «А напоследок я скажу» и множества других знаменитых стихов писать начала в школе, окончила Литературный институт, работала переводчицей, быстро стала знаменитой как поэтесса и вместе с другими творцами эстрадной поэзии собирала целые стадионы слушателей.

Ахмадулина была среди создателей неподцензурного литературного альманаха «Метро́поль», выступала в защиту советских диссидентов, активно переводила. У нее вышло более 200 книг. Поэзия Ахмадулиной переведена на многие языки мира.

Источник: U.S. Navy

Гибель подводной лодки «Трешер»

10 апреля 1963 года в Атлантическом океане затонула американская атомная подводная лодка «Трешер». В катастрофе погиб весь экипаж — 129 человек.

В день катастрофы «Трешер» вышла в море для глубоководных погружений и проверки прочности корпуса на предельной для нее глубине 360 м. Кроме военных на борту находились 17 гражданских инженеров. На глубине связь с лодкой оборвалась.

Как выяснила спецкомиссия, к гибели подлодки привела трещина в сварном шве трубы, которая подавала воду для охлаждения реактора. Машинный отсек начал заполняться водой, возникло короткое замыкание, и реактор был заглушен.

Лодка лежит на дне в 350 км к востоку от полуострова Кейп-Код на глубине 2560 м.

Источник: РИА "Новости"

Катастрофа Ту-154 в Смоленске

10 апреля 2010 года польский президентский самолет Ту-154 при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана столкнулся с деревьями и рухнул на землю. В катастрофе погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария и многие видные деятели государства.

Расследовавшие катастрофу польские и российские специалисты не обнаружили технических неисправностей самолета. Причиной катастрофы была названа ошибка экипажа. В 2018 году Польша инициировала новое расследование и заявила о возможном взрыве в крыле самолета.

Источник: NASA

Первая фотография черной дыры

10 апреля 2019 года появилась первая фотография «невидимого» космического объекта — черной дыры. Сверхмассивный коллапсар в галактике Messier 87 на расстоянии около 50 млн световых лет сфотографировали европейские ученые. Это одна из самых массивных черных дыр, известных астрономам.

До этого дня ученые владели лишь косвенными доказательствами существования черных дыр. Фактически, эти объекты были лишь гипотезой. Полученный снимок доказал их существование и стал вехой в истории науки.

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