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22:48 (мск), источник: Газета.Ру

В Турции обновился рекорд по количеству заболевших коронавирусом

В Турции в пятницу, 2 апреля, обновилось рекордное число заболевших COVID-19 — 42 308 новых случаев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий минздрав.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня выявлено 42 308 новых случаев COVID-19, 1471 больной госпитализирован. Умерли 179 больных, с начала пандемии — 31 892. В тяжелом состоянии находятся 2182 больных», — сообщает ведомство.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за роста заболеваемости ужесточаются меры безопасности — в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням — с 21.00 пятницы, 2 апреля, до 5.00 понедельника, 5 апреля.

Ранее в Турции было зарегистрировано рекордное число заболевших COVID-19. Тогда, 30 марта, количество заболевших составило 37 303 новых случая, а Эрдоган объявил о введении локдауна по выходным, начиная с 12 апреля, с начала священного для мусульман месяца Рамадан.

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