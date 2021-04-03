08:30 (мск), источник: РБК
Число получивших прививку от COVID россиян приблизилось к 7 млн
В лидерах по темпам вакцинации Чукотка и Москва, главный аутсайдер — Дагестан. В списках отстающих и другие регионы Северного Кавказа.
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Почти за месяц, которой прошел после последнего исследования РБК, число людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса выросло с 4.72 млн (3,22%) до 6,93 млн (4,74% от общего населения страны) по состоянию на 30 марта — 2 апреля.
Что касается регионов, где граждане получили уже две дозы (то есть вакцинированы полностью), то здесь впереди Чукотка (7,27%), Москва (6,32%), НАО (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).
Данные по числу привитых россиян, которые РБК получил, опросив региональные оперативные штабы и минздравы, а также изучив информацию на официальных сайтах региональных властей, показывают, что вакцинирование в зависимости от региона проходит очень неравномерно.
Среди семи регионов, замыкающих таблицу, лишь один не представляет Северный Кавказ. Это — Удмуртия, где первую дозу получили 2,95% жителей. Ненамного опережает ее Ингушетия (3,00%). В других регионах СКФО число вакцинированных за месяц увеличилось незначительно: в Северной Осетии с 1,79% до 2,63%, в
Особняком стоит Дагестан. Это единственный субъект федерации, где хотя бы одну дозу вакцины не получил даже 1% населения (0,97%). При этом Дагестан был одним из регионов, где год назад система здравоохранения испытывала серьезные проблемы, столкнувшись с большим числом зараженных.
Официально власти Дагестана говорят о 4,1% получивших первую дозу. Однако в данном случае речь идет не о доле от всего населения региона, а от числа тех, кто «подлежит вакцинированию».
В середине марта на заседании регионального оперативного штаба врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что вакцинация в Республике организована «именно так, что она исключает тяжелые осложнения». В ходе заседания руководители муниципалитетов с низкими темпами вакцинации рассказали о причинах такого положения дел, среди которых, прежде всего, тот факт, что по результатам тестирования у большого числа жителей муниципалитетов обнаружены антитела к коронавирусу.
Напомним, ранее, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, прививке подлежали лишь те, в чьей крови не было обнаружено антител. Сегодня, по словам глав районов,
Изменения произошли в числе лидеров. Если в феврале лидерами по количеству вакцинаций были в основном регионы Дальнего Востока, то теперь к ним подтянулись области и республики Центральной России (в первую десятку вошли Ивановская и Липецкая области, а также Мордовия). Впереди при этом Чукотский и Ненецкий автономные округа. По общим цифрам число привитых от коронавируса там невелико, однако при этом на Чукотке вакцинированы 14,13% жителей, а в НАО — 8,82%.
В Московской области хотя бы одной дозой вакцинированы 545 тыс. человек (7,07%).
Что касается регионов, где граждане получили уже две дозы (то есть вакцинированы полностью), то здесь впереди Чукотка (7,27%), Москва (6,32%), НАО (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).
В Кремле в конце марта заявляли, что рассчитывают на рост темпов вакцинации. Воодушевить граждан должен был пример президента Владимира Путина, который сделал себе прививку 23 марта. Глава государства сделал это непублично, но потом признался, что после вакцинации «его «немного поламывало». Успели за неделю сделать прививку также министр обороны Сергей Шойгу и глава Минздрава Михаил Мурашко.
30 марта
В некоторых регионах признают наличие определенных проблем с вакцинацией. Так, например, заместитель министерства здравоохранения Ингушетии Аминат Настаева сообщила, что на сегодняшний день республика получила 17632 дозы вакцины, а следующая поставка в размере 2100 доз ожидается через месяц.
О поставках вакцины с перерывами сообщили и в Магаданской области. Там это объясняется техническими причинами: прежний поставщик препарата передавал свои полномочия новому — Национальной иммунобиологической компании (Нацимбио). В Еврейской автономной области перерыв в вакцинации объяснили тем, что «спрос превысил предложение», и вакцина попросту закончилась.
В
Об очередях на вакцинацию сообщили еще в нескольких регионах. И если в Ненецком АО в листе ожидания находятся шесть человек, то в Ульяновской области их 600.
Между тем властирассчитывают, что побороть эпидемию удастся уже в этом году. Так, 1 апреля. советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев предположил, что к августу у многих граждан будет иммунитет, а небольшой всплеск возможен лишь осенью, когда люди вернутся из отпусков.
Он объяснил это в том числе скорым появлением вакцин от новосибирского «Вектора» и Центра имени Чумакова.
8 февраля
Агентство Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации по всему миру, утверждает, что всего в мире к 2 апреля были применены более 600 млн вакцин в 150 странах.
В Израиле хотя бы одну дозу получили 55% населения, в Великобритании — 26%, в США — 23,6%, в Турции — 9,8%, в Швейцарии — 8,4%, во Франции — 8,7%, в Германии — 8,3%, в Испании — 9%, в Италии — 8,6%.
Юлия Криган, Анастасия Антипова, Артем Филипенок, Майя Бобенко, Елизавета Ламова
При участии Виктории Некрасовой, Егора Губернаторова, Дины Трушниковой, Екатерины Деминой, Равиля Ватолина, Татьяны Ренковой, Натальи Питахиной, Анны Ивановой, Дмитрия Енцова