08:02 (мск), источник: Известия
Президент Аргентины заболел коронавирусом
Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусной инфекцией, об он сообщил в Twitter.
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«Сегодня вечером (2 апреля), после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», — написал он.
Политик отметил, что соблюдает режим самоизоляции и рекомендации врачей, а также ждет результатов второго
Фернандес призвал граждан соблюдать профилактические рекомендации и следить за своим здоровьем.
2 февраля президент России Владимир Путин и Альберто Фернандес провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусом.