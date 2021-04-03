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08:02 (мск), источник: Известия

Президент Аргентины заболел коронавирусом

Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусной инфекцией, об он сообщил в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня вечером (2 апреля), после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», — написал он.

Политик отметил, что соблюдает режим самоизоляции и рекомендации врачей, а также ждет результатов второго ПЦР-теста.

Фернандес призвал граждан соблюдать профилактические рекомендации и следить за своим здоровьем.

Антигенные тесты — это не тесты на антитела, такие исследования выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции, уточняет «РИА Новости».

2 февраля президент России Владимир Путин и Альберто Фернандес провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусом.

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