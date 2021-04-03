Сбербанк спрогнозировал третью волну COVID-19 к середине апреля

Так, согласно расчетам, ежедневный прирост новых случаев COVID-19 в стране начнет увеличиваться с 4 апреля и составит 8650, что на 198 больше показателя предыдущего дня.
Затем, как ожидают аналитики, ежедневное число новых случаев, выявляемых в стране, будет увеличиваться на 570 в день и к 15 апреля достигнет 15 тыс. в сутки.
Свой прогноз эксперты составляли на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, с помощью которой можно описать динамику распространения заболевания.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в регионах страны имеет тенденцию к стабилизации. В то же время она не исключила сезонные колебания уровня заболеваемости в апреле и мае.
Она подчеркнула, что залогом стабильной ситуации является вакцинация. Вице-премьер также призвала россиян подумать и пройти вакцинацию, отметив важность этого шага для сохранения здоровья.
30 марта замглавы Минздрава РФ Татьяна Семенова заявила о возможности третьей волны пандемии в России. По ее словам, об этом говорят показатели заболеваемости COVID-19.
Однако в свою очередь заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский выразил уверенность, что в России не ожидается всплеска заболеваемости COVID-19. Он указал на скорость роста иммунной прослойки, как за счет переболевших, так и за счет вакцинировавшихся.
Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. Всем желающим предлагается бесплатно сделать прививку препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи.