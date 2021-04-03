Названы траты россиян на продукты питания

При этом каждой пятой семье приходится тратить на пропитание 50−75% заработка. Доля тех, у кого почти вся зарплата уходит на питание достаточно велика — это 12%.
В основном на эти цели у россиян уходит от 15 до 30 тыс рублей. Доля тех, кто может позволит себе питаться на 50 тыс рублей в месяц — 29,7%. Затем доля резко уменьшается. От 70 до 100 тыс рублей в месяц тратят на продукты уже 2,8% жителей России, а свыше 100 тыс только 1,8%.
Любопытно, что доли тех, кто тратит на питание меньшую часть зарплаты и тех, кому зарплаты не хватает на обеспечение базовых потребностей практически одинаковы — 18,5% против 17,4%.
Почти половина всех опрошенных считает, что с начала 2021 года самые необходимые товары и услуги подорожали. При этом 16% опрошенных показалось, что товары и услуги стали доступнее.