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11:11 (мск), источник: Московский комсомолец

Названы траты россиян на продукты питания

Опубликовано новое исследование, из которого можно узнать, сколько российские семьи тратят на самые необходимые продукты питания в месяц. Как отмечается в публикации финансовой онлайн-платформы Webbankir, у 31,2% российских семей подобные траты отнимают от 25 до 50% бюджета.

Источник: РИА "Новости"

При этом каждой пятой семье приходится тратить на пропитание 50−75% заработка. Доля тех, у кого почти вся зарплата уходит на питание достаточно велика — это 12%.

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В основном на эти цели у россиян уходит от 15 до 30 тыс рублей. Доля тех, кто может позволит себе питаться на 50 тыс рублей в месяц — 29,7%. Затем доля резко уменьшается. От 70 до 100 тыс рублей в месяц тратят на продукты уже 2,8% жителей России, а свыше 100 тыс только 1,8%.

Любопытно, что доли тех, кто тратит на питание меньшую часть зарплаты и тех, кому зарплаты не хватает на обеспечение базовых потребностей практически одинаковы — 18,5% против 17,4%.

Почти половина всех опрошенных считает, что с начала 2021 года самые необходимые товары и услуги подорожали. При этом 16% опрошенных показалось, что товары и услуги стали доступнее.

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