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10:28 (мск), источник: Газета.Ру

Институт им. Гамалеи ответил заразившемуся COVID-19 после вакцинации Фернандесу

Институт имени Гамалеи прокомментировал заражение президента Аргентины Альберто Фернандеса коронавирусом нового типа после прививки российским препаратом «Спутник V». Соответствующее заявление было сделано в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

В публикации сказано, что факт вакцинации от коронавируса сможет защитить Фернандеса от тяжелой формы течения заболевания.

«Нам грустно это слышать. “Спутник V” на 91,6% эффективен против заражения и на 100% эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов», — написали в аккаунте Института имени Гамалеи.

Там также обратились к аргентинскому лидеру с пожеланием скорейшего выздоровления.

Накануне стало известно, что президент Аргентины получил положительный результат анализов на коронавирус. До этого он прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V» вместе с премьер-министром страны Кристиной Фернандес де Киршнер. После этого он выразил благодарность сотрудникам российского Центра имени Гамалеи, разработавшим препарат. При этом о введении второй дозы препарата президенту не говорилось.

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