видео пересланное pic.twitter.com/sXtNqAfdUh— Гуд Феля (@gella_4) April 3, 2021
13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Корабль из «Мандалорца» в Якутске снесло ветром (видео)
Но его намерены восстановить.
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Макет космического корабля Razor Crest из телесериала «Мандалорец», который энтузиасты установили на территории парка «Урдэл» в Якутске, потерпел «крушение».
В Сеть попали кадры, на которых макет катится с холма под названием Сопка любви и разрушается.
Корабль установили в парке в начале марта. Длина макета составила 14 м, ширина — 10 м, высота — 4 м, а вес превышал тонну. Razor Crest создавали несколько месяцев.
В комментарии News.Ykt.Ru автор идеи макета, косплеер Айаал Федоров сообщил, что сейчас команда создателей собирает все разлетевшиеся запчасти.
«Сегодня на Сопке ветра особо не было. Резко возник ураган, который сначала чуть не унес машину, затем перекинулся на корабль. Все произошло очень быстро. Нам нужно собрать все запчасти и думать о том, как все это восстановить. Конечно, мы не будем сдаваться, и думаю, что нас многие поддержат. Все будет хорошо», — рассказал он.
Анна Лысенко