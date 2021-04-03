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19:33 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор предупредил об особенностях антител от вакцины «Вектора»

Не все тест-системы могут обнаружить антитела к коронавирусу после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным новосибирским центром «Вектор». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Многие тест-системы недостаточно чувствительны, чтобы выявить малый спектр формируемых вакциной антител. Чтобы их обнаружить, нужно использовать специальные ИФА-тесты от центра «Вектор».

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Источник: РИА "Новости"

Как объяснили в ведомстве, вакцины, основанные на пептидных антигенах (именно такой является «ЭпиВакКорона»), формируют меньшее разнообразие антител.

«ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Большинство коммерческих тестов нацелены на обнаружение широкого спектра антител, поэтому их чувствительности может быть недостаточно, чтобы выявить иммунитет после инъекции вакцины от «Вектора».

«Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной», — говорится в сообщении.

Чтобы выявить антитела после этой вакцины, ведомство рекомендовало использовать специальные ИФА-тесты «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», которые поставляются во все регионы, где используется препарат новосибирского центра.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса, ее зарегистрировали осенью прошлого года. Как объясняла вице-премьер Татьяна Голикова, в отличие от «Спутника V», препарат центра «Вектор» является пептидным, он сделан из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации.

«ЭпиВакКорона» искусственная, менее реактогенная и более стабильная вакцина, которая лучше подходит для иммунизации людей пожилого возраста. С этой недели она начала поступать в медицинские учреждения.

В Роспотребнадзоре сообщали, что вакцина сформировала антитела у 100% добровольцев, участвовавших в ее клинических исследованиях.

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