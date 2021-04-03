19:33 (мск), источник: РБК
Роспотребнадзор предупредил об особенностях антител от вакцины «Вектора»
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Как объяснили в ведомстве, вакцины, основанные на пептидных антигенах (именно такой является «ЭпиВакКорона»), формируют меньшее разнообразие антител.
«ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
«Подобные
Чтобы выявить антитела после этой вакцины, ведомство рекомендовало использовать специальные
«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса, ее зарегистрировали осенью прошлого года. Как объясняла
«ЭпиВакКорона» искусственная, менее реактогенная и более стабильная вакцина, которая лучше подходит для иммунизации людей пожилого возраста. С этой недели она начала поступать в медицинские учреждения.
В Роспотребнадзоре сообщали, что вакцина сформировала антитела у 100% добровольцев, участвовавших в ее клинических исследованиях.