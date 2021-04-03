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21:21 (мск), источник: РБК

Эксперты оценили сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян будет зависеть от темпов вакцинации и развития ситуации с распространением инфекции весной и в начале лета. Об этом сказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, комментируя слова основателя частной медицинской сети «Инвитро», врача-реаниматолога Александра Островского, заявившего, что популяционный иммунитет к COVID-19 в России может выработаться уже через два-три месяца.

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Источник: РИА "Новости"

«Все будет зависеть от того, насколько активно будет проходить вакцинация и будет ли третья волна [коронавируса], которая увеличит число переболевших. Посмотрим, как будет развиваться ситуация до конца весны и в начале лета», — сказала Попович.

Она не исключает, что иммунитет россиян к коронавирусной инфекции может появиться раньше, чем предполагалось.

«Потому что уровень восприимчивости к этому заболеванию все-таки меньше, чем мы рассчитывали. Огромное количество людей болеют бессимптомно. Это значит, что они не воспринимают эту инфекцию», — пояснила эксперт.

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Эпидемическая ситуация в странах развивается по-разному, указала Попович. Где-то приходится вводить новые ограничения, а где-то, «наоборот, все затухает». Возможно, что в России, где люди чаще болеют простудными заболеваниями, коллективный иммунитет сформируется раньше, предположила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ. Но, может быть, этого и не произойдет, добавила она.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) профессор Александр Чепурнов в свою очередь усомнился в том, что популяционный иммунитет может сформироваться уже через несколько месяцев.

«В “Инвитро” уже заявляли, что среди тех, кто к ним приходит определять антитела, больше 50% имеют антитела. Но нужно понимать, что к ним приходят не все подряд, это обогащенная группа — те, кто подозревает, что переболел, те, кто проверяет свои антитела в динамике, чтобы понять, не пора ли вакцинироваться», — обратил внимание Чепурнов.

Ученый также упомянул данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым носителями антител к коронавирусу являются 10% россиян. Однако, по его мнению, эта оценка занижена.

«По своей практике я знаю, что среди доноров более 5% — носители антител. Но это тоже обогащенная группа, на нее ориентироваться нельзя», — отметил он.

Далее Чепурнов привел данные Роспотребнадзора, который провел исследование по антителам к COVID-19 в разных регионах страны.

«В среднем доля людей с антителами в регионах — на уровне 20−25%. Я склоняюсь к этой цифре», — сказал он.

При этом профессор пояснил, что «у некоторых людей очень быстро уходят антитела, у некоторых — длительное носительство высоких титров». Он предположил, что у таких людей вирус остается где-то в тканях и «продолжает раздражать иммунную систему».

В качестве примера Чепурнов привел случай, когда «у человека восемь месяцев держался высокий титр». По его словам, если удастся ускорить вакцинацию против коронавируса, население приобретет иммунитет к инфекции, возможно, уже к осени.

«Надеюсь, мы будем более активно проводить вакцинацию — не 1−2 млн человек в месяц, а, как в некоторых других странах, по миллиону в день. Я живу в Новосибирске, у нас очередь на вакцинацию, потому что нет вакцины. Если нам удастся поднять скорость вакцинации и она окажется эффективной, возможно, мы получим коллективный иммунитет к осени», — сообщил научный сотрудник ФИЦ ФТМ.

Основатель частной медицинской сети «Инвитро» ранее, 3 апреля, в разговоре с «РИА Новости» отметил «довольно высокий» уровень иммунизации россиян. По его словам, коллективный иммунитет «почти сформировался», и осталось два-три месяца до того, как будет достигнуто желаемое число вакцинированных в 60−70% населения.

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