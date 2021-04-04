Каждый третий россиянин заявил о боязни одиночества

Треть россиян боятся одиночества. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob по итогам проведенного исследования (есть у РБК). В опросе приняли участие 5 тыс. человек со всей страны.
34% респондентов заявили, что опасаются остаться в одиночестве. 11% ответили на этот вопрос однозначно утвердительно, еще 23% сказали, что скорее боятся одиночества. Среди женщин таких людей больше, чем среди мужчин (38% против 32%). Чаще других без постоянного общения с близкими не могут прожить граждане в возрасте от 35 до 44 лет и люди с доходом ниже 30 тыс. руб. в месяц.
Среди профессионалов чаще остальных опасаются одиночества воспитатели (67%), врачи (49%), бухгалтеры (44%), менеджеры по закупкам (43%), кладовщики и комплектовщики (по 41%).
Не боятся остаться без коммуникации 68% мужчин и 62% женщин, чаще всего это молодежь до 24 лет или люди с ежемесячным доходом свыше 80 тыс. руб. Боязнь одиночества не свойственна барменам, программистам, дизайнерам, грузчикам.
Эксперты SuperJob пришли к выводу, что за последние 12 лет россияне стали меньше бояться одиночества — в 2009 году при аналогичном опросе в страхе остаться одному признавались 51% респондентов.
В 2019 году Росстат выявил связь между одиночеством и низкими доходами населения. Среди людей с низкими доходами 47% сообщали, что чувствуют себя одинокими, 20% рассказали, что испытывают это чувство очень часто.
Люди с высокими доходами, напротив, значительно реже испытывают одиночество — об этом заявили только 16,7% граждан из этой группы. Среди людей со средними доходами проблемы с общением испытывает почти четверть — 23,8%.
На фоне пандемии COVID-19, самоизоляции и других карантинных ограничений в Японии выросло число самоубийств среди одиноких людей. В связи с этим премьер-министр Ёсихидэ Суга в феврале 2021 года поручил создать должность «министра по одиночеству», который займется этими проблемами.
Тэцуси Сакамото, занявший эту должность, сообщил, что в канцелярии правительства создали специальный отдел по борьбе с одиночеством. В ближайшее время его сотрудники должны подсчитать число одиноких людей в стране.